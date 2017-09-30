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  • ブレーキ時にすばやい点灯反応で、応答性に優れた LED ストップランプ ブレーキ時にすばやい点灯反応で、応答性に優れた LED ストップランプ ブレーキ時にすばやい点灯反応で、応答性に優れた LED ストップランプ

    Ultinon LED ルームランプ／シグナルランプ用バルブ<br>

    11961ULWX2

    ブレーキ時にすばやい点灯反応で、応答性に優れた LED ストップランプ

    鮮やかな色のランプで、スタイリッシュな走りを実現。Philips Ultinon LED T10 ルームライト＆ポジションランプ用バルブは 6000 K の昼光色で明るく見た目もスマート。安全かつスタイリッシュにシグナルを送ります。

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    Ultinon LED ルームランプ／シグナルランプ用バルブ<br>

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    ブレーキ時にすばやい点灯反応で、応答性に優れた LED ストップランプ

    瞬時点灯で後続車の追突リスク減に貢献

    • LED-T10 [~W5W]
    • バルブの数：2
    • 12V、6000K のホワイト光
    • ポジションランプ、ルームランプ、ライセンスランプ

    白熱球からの交換で手軽に LED 化

    外装用ライトの主な目的は自分と相手の視認性を高めることにありますが、だからといって見た目をあきらめる必要はありません。新車を購入せずにスタイルをグレードアップしたいと考えているなら、室内用と外装用のライトを LED に変えることで余分な支出を抑えられます。ブレーキランプにはより強烈な赤を、ウィンカーには鮮やかなアンバーを、ポジショニングとバックランプには明るい白を採用して外装用ライトをアップグレードしましょう。あなたの車はあなた自身を表しています。フィリップスの外装用 LED シグナルランプで自分を表現しましょう。

    ストップランプの輝度を強化して安全性を向上

    車両の動きをシグナルで知らせることは、自分の身を守るうえで非常に重要です。衝突を避けるために、相手はあなたがしようとしていることを把握する必要があるからです。明るいシグナルランプにより車両の視認性が高まり、安全性が向上します。フィリップス Ultinon LED シグナルランプは、それがバックランプ、ポジションランプまたはブレーキランプであるかを問わず、ドライバーが求める性能を発揮するため、相手のドライバーがあなたの動きに対応するうえで欠かせない時間的余裕が増します。

    耐久性に優れ、長持ちする LED ルームランプ

    明るくスタイリッシュなライトが欲しいと思っても、使えなくなったランプを何度も交換し続けるのは望ましくありません。これは従来のヘッドライトの主な弱点なのですが、光が強力であればあるほど、寿命が短いのです。その一方で、光の強度が同じでも、LED ははるかに長持ちします。熱と振動に強いフィリップス Ultinon LED ライトは長期間性能が持続するので、ドライバーにおすすめです。

    最適な配光で視認性が向上

    フィリップスのアルティノン LED バルブシリーズは、均等に配置された LED により光の分散機能を高め、後退、停止、照らされるべき場所に確実に照射されるように設計されています。広範囲で均等な光の照射により、明るく照らされるだけでなく、相手のドライバーによる被視認性も高まります。

    フィリップスクオリティ

    100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

    3 種類の変換コネクターを同梱

    純正同等サイズのため、純正白熱球バルブと交換するだけ。手軽に LED への交換が可能です。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED ライセンスランプ装着車輌など、一部取付できない車種があります）。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      スタイル
      Product highlight
      明るいシグナル。スタイリッシュな走り。

    • 製品仕様

      アプリケーション
      ポジションランプ、ルームランプ、ライセンスランプ
      ベース
      W2.1x9.5d
      指定 LED タイプ
      LED-T10 [~W5W]
      Homologation ECE
      未取得
      Range
      Ultinon LED
      Technology
      LED
      Type
      （W5W）

    • 寿命

      寿命
      最大で 8 年

    • 光の特性

      Lumens
      50
      Color temperature
      6000K

    • 電源仕様

      対応電圧
      12  V

    • 注文情報

      Order entry
      11961ULWX2
      Ordering code
      39881630

    • パッケージデータ

      EAN1
      8727900398816
      EAN3
      8727900398823
      パッケージ種類
      X2

    • 梱包製品情報

      Length
      6.8  cm
      Width
      2.8  cm
      Height
      9.2  cm
      Pack Quantity
      2
      MOQ (for professionals)
      20

    • 外装箱情報

      Length
      19.5  cm
      Width
      15.1  cm
      Height
      8.5  cm
      1 箱あたりの総重量
      0.37  kg

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。
    • 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。<br>
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