白熱球からの交換で手軽に LED 化

外装用ライトの主な目的は自分と相手の視認性を高めることにありますが、だからといって見た目をあきらめる必要はありません。新車を購入せずにスタイルをグレードアップしたいと考えているなら、室内用と外装用のライトを LED に変えることで余分な支出を抑えられます。ブレーキランプにはより強烈な赤を、ウィンカーには鮮やかなアンバーを、ポジショニングとバックランプには明るい白を採用して外装用ライトをアップグレードしましょう。あなたの車はあなた自身を表しています。フィリップスの外装用 LED シグナルランプで自分を表現しましょう。