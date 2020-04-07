Ultinon Essential LED ヘッドランプ用 LED バルブ

高い視認性を実現

均一で正確なビームパターンが、高い視認性と被視認性を実現します。フィリップス Ultinon エッセンシャル LED は正確な光学設計が施されており、路面の必要な部分だけを照射します。障害物を素早く検知できるため、自信を持って運転できるだけでなく、危険なグレアで他のドライバーの視界を奪うこともなく、すべての人の安全性が高まります。シャープなビームを放つためには、ヘッドランプに正しくバルブを取り付けることも重要です。調節可能なコネクターリングを使用して確実に設置し、照明性能を最適化するとともに運転時の安全性を強化することが可能です。