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誰もが振り返る
刷新されたフィリップス Ultinon Essential LED は、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12V と 24V に適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。さらに詳細をみる
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Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトで、愛車を先進的な高級スタイルにカスタマイズできます。色温度 6500 K の最先端の白色光で、誰もが振り返るスタイリッシュなビームを放ちます。
フィリップス Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトバルブは、最先端の LED 技術で優れた性能と耐久性を実現します。内蔵ファンと陽極酸化コーティングのアルミ製ヒートシンクを組み合わせたデュアル放熱システムにより、効果的/効率的に熱を分散させ、長時間でも最高レベルの輝度を実現します。
フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、ドライバーボックスがバルブ本体に組み込まれており、ヘッドランプ内のバルブのスペースが広くなるため、簡単に取り付けることができます。プラグアンドプレイに対応した一体型設計により、ネジを緩めることなく、上部からセンターリグを簡単に取り外すことができます。コンパクトなデザインのフィリップス Ultinon エッセンシャル LED は幅広い車種に適合し、プロのメカニックによって簡単に取り付け可能です。
均一で正確なビームパターンが、高い視認性と被視認性を実現します。フィリップス Ultinon エッセンシャル LED は正確な光学設計が施されており、路面の必要な部分だけを照射します。障害物を素早く検知できるため、自信を持って運転できるだけでなく、危険なグレアで他のドライバーの視界を奪うこともなく、すべての人の安全性が高まります。シャープなビームを放つためには、ヘッドランプに正しくバルブを取り付けることも重要です。調節可能なコネクターリングを使用して確実に設置し、照明性能を最適化するとともに運転時の安全性を強化することが可能です。
フィリップス Ultinon エッセンシャル LED は 12V と 24V の電気系統に適合し、主要車種に対応します。詳細については、フィリップスの認定パートナーまたはコールセンターまでお問合せください。
フィリップスの照明は自動車用ライトで 100 年以上の歴史をもち、フィリップスの自動車グレード品質製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。
H7 ヘッドライトのランプブラケットは多岐にわたるため、LED ライトの適合に苦労する場合がありますが、フィリップスの Ultinon エッセンシャル LED ならそうした心配はありません。オプションのフィリップス LED コネクターリングならさまざまな車種に適合するため、安心してフィリップス LED を購入できます。
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