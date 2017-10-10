明るく強力な LED 光が必要な場所をしっかり照射

ルーメン値が高いバルブが実用面で明るいとは限りません。LED から照射された光が純正バルブ配光で照射されるかが重要なのです。配光設計がしっかりなされていない場合、明るすぎる照射光は、路面を照射せず、対向車を幻惑させるグレアを発生する可能性があるからです。SafeBeam 技術を搭載した当製品は、純正ハロゲンバルブ配光に基づき、ヘッドランプに必要な部分に照射光を集中させます。照射光を正確にコントロールすることで、視認性をさらに高め、夜間や悪天候運転時のサポートをします。