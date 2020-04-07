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    Ultinon Essential LED ヘッドランプ用 LED バルブ

    11005UE2X2

    誰もが振り返る

    刷新されたフィリップス Ultinon Essential LED は、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12V と 24V に適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。

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    Ultinon Essential LED ヘッドランプ用 LED バルブ

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    簡単に取り付けられるスタイリッシュな LED ライティング

    • バルブタイプ：HB3/HB4
    • 6,500 K のスタイリッシュな白色光
    • ドライバーボックス一体型
    • 主要車種に対応
    • バルブの数：2
    スタイリッシュな白色光を提供

    スタイリッシュな白色光を提供

    Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトで、愛車を先進的な高級スタイルにカスタマイズできます。色温度 6500 K の最先端の白色光で、誰もが振り返るスタイリッシュなビームを放ちます。

    効果的な放熱システムによる優れた冷却性能

    効果的な放熱システムによる優れた冷却性能

    フィリップス Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトバルブは、最先端の LED 技術で優れた性能と耐久性を実現します。内蔵ファンと陽極酸化コーティングのアルミ製ヒートシンクを組み合わせたデュアル放熱システムにより、効果的/効率的に熱を分散させ、長時間でも最高レベルの輝度を実現します。

    コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応

    コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応

    フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、ドライバーボックスがバルブ本体に組み込まれており、ヘッドランプ内のバルブのスペースが広くなるため、簡単に取り付けることができます。プラグアンドプレイに対応した一体型設計により、ネジを緩めることなく、上部からセンターリグを簡単に取り外すことができます。コンパクトなデザインのフィリップス Ultinon エッセンシャル LED は幅広い車種に適合し、プロのメカニックによって簡単に取り付け可能です。

    高い視認性を実現

    高い視認性を実現

    均一で正確なビームパターンが、高い視認性と被視認性を実現します。フィリップス Ultinon エッセンシャル LED は正確な光学設計が施されており、路面の必要な部分だけを照射します。障害物を素早く検知できるため、自信を持って運転できるだけでなく、危険なグレアで他のドライバーの視界を奪うこともなく、すべての人の安全性が高まります。シャープなビームを放つためには、ヘッドランプに正しくバルブを取り付けることも重要です。調節可能なコネクターリングを使用して確実に設置し、照明性能を最適化するとともに運転時の安全性を強化することが可能です。

    12V と 24V に適合し、幅広い用途に対応

    12V と 24V に適合し、幅広い用途に対応

    フィリップス Ultinon エッセンシャル LED は 12V と 24V の電気系統に適合し、主要車種に対応します。詳細については、フィリップスの認定パートナーまたはコールセンターまでお問合せください。

    性能が長持ちし、早期故障の心配無用

    性能が長持ちし、早期故障の心配無用

    フィリップスの照明は自動車用ライトで 100 年以上の歴史をもち、フィリップスの自動車グレード品質製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。

    コネクターリング（オプション）で主要車種に適合

    コネクターリング（オプション）で主要車種に適合

    H7 ヘッドライトのランプブラケットは多岐にわたるため、LED ライトの適合に苦労する場合がありますが、フィリップスの Ultinon エッセンシャル LED ならそうした心配はありません。オプションのフィリップス LED コネクターリングならさまざまな車種に適合するため、安心してフィリップス LED を購入できます。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      スタイル
      Product highlight
      フィリップス LED ランプ

    • 製品仕様

      Application
      ロービーム
      ベース
      P22d/P20d
      名称
      LED ヘッドランプ用バルブ：HB3/HB4 タイプ
      Homologation ECE
      Range
      Ultinon エッセンシャル LED
      Technology
      LED
      Type
      LED ヘッドランプ用バルブ：HB3/HB4 タイプ

    • 寿命

      寿命
      1500 時間

    • 光の特性

      Color temperature
      6500 K
      光束（lm）
      1550

    • 電源仕様

      ワット数
      24  W
      対応電圧
      12 V および 24  V

    • 注文情報

      Order entry
      11005UE2X2
      Ordering code
      00388131

    • パッケージデータ

      EAN1
      8719018003881
      EAN3
      8719018003898
      パッケージ種類
      X1

    • 梱包製品情報

      Gross weight per piece
      26.5  g
      Length
      10.6  cm
      Width
      4.8  cm
      Height
      12.7  cm
      1 箱あたりの本体重量
      47.4  g
      Pack Quantity
      2
      MOQ (for professionals)
      12

    • 外装箱情報

      Length
      22  cm
      Width
      15.5  cm
      Height
      11.5  cm
      1 箱あたりの本体重量
      443.4  g
      1 箱あたりの総重量
      0.54  kg

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