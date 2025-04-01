ソニッケアーをご愛用いただき、誠にありがとうございます。

お客様のご理解とご辛抱に、心より感謝申し上げます。このたびはご不便をおかけし申し訳ございません。不具合のあった製品の代わりに、新しいソニッケアー電動歯ブラシをお届けいたしました。お使いのモデルに合わせたサポート情報をご覧いただくには、以下の手順に従ってください。

ソニッケアーをご愛用いただき、重ねてお礼申し上げます。