交換用歯ブラシの使い方

に公開 2025 年 11 月 5 日

ソニッケアーをご愛用いただき、誠にありがとうございます。

お客様のご理解とご辛抱に、心より感謝申し上げます。このたびはご不便をおかけし申し訳ございません。不具合のあった製品の代わりに、新しいソニッケアー電動歯ブラシをお届けいたしました。お使いのモデルに合わせたサポート情報をご覧いただくには、以下の手順に従ってください。

ソニッケアーをご愛用いただき、重ねてお礼申し上げます。

新しいソニッケアーの使い方

新しい歯ブラシのサポート情報（製品登録、保証、サポート動画、マニュアル、よくある質問、アクセサリーなど）を確認するには、以下の手順に従ってください。

  1. フィリップスサポートページにアクセスします：  http://www.philips.com/support
  2. 製品番号歯ブラシ底面に記載）を入力します。製品番号は「HX」で始まります（例：HX991M）。

  3. 青で強調表示されたお使いの歯ブラシが見つかったら、［Select］をクリックするとサポートページが開きます。

 

このページの情報は次のモデルに適用されます： HX7108/08 , HX7421/11 .

