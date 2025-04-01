ソニッケアーをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
お客様のご理解とご辛抱に、心より感謝申し上げます。このたびはご不便をおかけし申し訳ございません。不具合のあった製品の代わりに、新しいソニッケアー電動歯ブラシをお届けいたしました。お使いのモデルに合わせたサポート情報をご覧いただくには、以下の手順に従ってください。
ソニッケアーをご愛用いただき、重ねてお礼申し上げます。
Article Published Date : 2025 年 11 月 5 日
新しい歯ブラシのサポート情報（製品登録、保証、サポート動画、マニュアル、よくある質問、アクセサリーなど）を確認するには、以下の手順に従ってください。
青で強調表示されたお使いの歯ブラシが見つかったら、［Select］をクリックするとサポートページが開きます。
