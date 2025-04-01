Article Published Date : 2025 年 9 月 16 日
フィリップス S9000 シェーバーのマークの意味を教えてください。
に公開 2025 年 9 月 16 日
フィリップス S9000 シェーバーの最新モデルには、2 種類のバージョンがあります。お持ちのバージョンを確認するには、下図のようにシェーバーの背面に記されている文字 /A または /B を確認してください。
注：以下の画像は、最新の S9000 シェーバーモデルにのみ適用されます。S9000 の旧モデルや別のシェーバーシリーズをお使いの場合は、該当記事をご参照ください。
モデル A メインメニュー（シェーバーの電源オフ）
シェーバーの電源がオフのときは、メインメニューボタン（3 つのドットのアイコン）でメニューを操作できます。メニューアイコンの意味については、以下をご覧ください。
- バッテリー：お使いのシェーバーの現在のバッテリー残量。
- モーションフィードバック：前回のシェービング時のモーションフィードバックスコア。
- トラベルロック：トラベルロックの状態（オンまたはオフ）。トラベルロックのオン／オフを切り替えるには、メニューボタンを約 3 秒間押し続けます。
- Bluetooth ペアリング：このアイコンは、シェーバーの Bluetooth ペアリングの状態を示します。
注：上記のアイコンは、シェーバーの電源がオフの場合にのみ確認できます。
モデル A メインメニュー（シェーバーの電源オン）
シェーバーの電源がオンのときは、メインメニューボタンで 3 つの過圧防止センサー設定を切り替えることができます。選択した設定に応じて、シェーバーのライトリングが、押しつける力についてのフィードバックを提供します（完全、一部、なし）。
モデル A シェービング後のフィードバック
アプリでモーションフィードバックを有効にすると、シェーバーハンドルがシェービング後に動きや押しつける力についてのフィードバックを表示します。シェービング後のフィードバックアイコンの意味については、以下をご覧ください。
- 円を描くような動きが十分にできており、押しつける力も適切です。
- シェービング時に、より多く円を描くように動かします。
- シェービング時に押しつける力が弱すぎるか（1 つ目の画像）、強すぎます（2 つ目の画像）。
注：シェーバーのライトリング（有効にしている場合）からも押しつける力についてのフィードバックを得ることができます。より詳細なフィードバックは、アプリで確認できます。
モデル B
メインメニューボタン（3 つのドットのアイコン）でメニューを操作できます。メニューアイコンの意味については、以下をご覧ください。
- バッテリー：お使いのシェーバーの現在のバッテリー残量。
- モーションセンサー：シェービングは、適切な動きと押しつける強さによって最適なものにすることができます。この項目は、前回のシェービングの評価を星の数で示します。シェービング中の押しつける強さや動きが適切だったか、改善すべきかを教えてくれます。注：このメニューは、アプリ設定で有効にしないと表示されません。
- トラベルロック：トラベルロックの状態（オンまたはオフ）。トラベルロックのオン／オフを切り替えるには、メニューボタンを約 3 秒間押し続けます。トラベルロックが有効になると、Bluetooth が自動的にオフになり、シェーバーは省エネモードになります。
- ライトリング：このメニューで、ライトリングフィードバックを無効／再度有効にできます。手順は、「ライトオン」または「ライトオフ」メニューが表示されるまでメニューボタンを繰り返し押して、メニューを切り替え、ディスプレイに「ライトオフ」または「ライトオン」が表示されるまでメニューボタンを約 3 秒間押し続けます。
- Bluetooth：このメニューで、シェーバーとスマートフォンのペアリングを解除できます。注：Bluetooth メニューは、シェーバーがスマートフォンにペアリングされている場合にのみ表示されます。
注：上記のアイコンは、シェーバーの電源がオフの場合にのみ確認できます。
フィリップス S9000 シェーバーの通知・警告アイコンの意味を教えてください。
シェーバーハンドルに通知または警告の記号が表示される場合があります。各記号の意味は以下のとおりです（番号はアイコンに対応しています）。
- バッテリー低下：シェーバーの充電残量が少なくなっています。シェーバーを充電してください。
- メモリー不足：シェーバーのデータストレージがほぼいっぱいです。データ損失を防ぐために、シェーバーをアプリと同期してください。
- クリーニング：シェービングユニットが非常に汚れています。使用する前に、取扱説明書の指示に従ってシェーバーをしっかりクリーニングしてください。
- 不適切な電源：適切でない電源コードまたはアダプタがシェーバーに接続されています。フィリップスシェーバー付属の電源コードまたはアダプタを使用してください。
- 使用前にプラグを抜く：使用前にシェーバーから電源コード／アダプタを取り外してください。
- Quick Clean Pod クリーニング催促：シェーバーを Quick Clean Pod でクリーニングしてください。
- クリーニング催促：取扱説明書の指示に従ってシェーバーを水道水で洗ってください。
- クリーニング中：クイッククリーンポッドでクリーニング中です。ディスプレイには、残りのクリーニング時間（秒）が表示されます。
- クリーニング中断：クイッククリーンポッドのクリーニングサイクルが途中で停止されました。
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