フィリップス S9000 シェーバーの最新モデルには、2 種類のバージョンがあります。お持ちのバージョンを確認するには、下図のようにシェーバーの背面に記されている文字 /A または /B を確認してください。



注：以下の画像は、最新の S9000 シェーバーモデルにのみ適用されます。S9000 の旧モデルや別のシェーバーシリーズをお使いの場合は、該当記事をご参照ください。