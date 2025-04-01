フィリップスノンフライヤーで使用できる焼き型の種類を教えてください。
フィリップスベーキングマスターキット
フィリップスノンフライヤーでは、ガラス、陶磁器、金属、またはシリコン製など、オーブン対応の焼き型を使用できます。また、シリコン製や紙製のカップケーキ型を使用して、カップケーキ、マフィン、ミニグラタンなどを作ることもできます。
お使いのノンフライヤーで使用できるフィリップスベーキングマスターキットは以下のとおりです（下図も参照）。
HD9925 ベーキングマスターキット（ノンフライヤーサイズ L（コンパクト）対応）
モデル：HD9100、HD9200、HD9212～HD9219、HD9220～HD9229、HD9230～HD9239、HD9250～HD9255、HD9620～HD9629、HD9640～HD9649、HD9720～HD9729、HD9740～HD9749、NA110、NA210、NA211、NA220、NA221、NA229、NA320、NA321、NA332、NA150、NA154、NA156
HD9945 ベーキングマスターキット（ノンフライヤーサイズ XL 対応）
モデル： HD9257、HD9260～HD9263、HD9270、HD9280、NA350、NA351、NA352、NA353、NA550、NA551、NA552（バスケット大）、NA130、NA230、NA231、NA330、NA331、NA332
HD9959 ベーキングマスターキット（ノンフライヤーサイズ XXL 対応）
モデル：HD9285、HD9630～HD9632、HD9650～HD9656、HD9750、HD9760～HD9765、HD9860～HD9867、HD9870、NA340、NA341、NA342
HD9956 ファミリーベーキングキット（ノンフライヤーサイズ XXL Combi 対応）
モデル：HD9630～HD9632、HD9650～HD9656、HD9750、HD9760～HD9765、HD9860～HD9867、HD9875、HD9876、HD9880
ノンフライヤーで使用する焼き型の最大サイズ
焼き型をバスケット内に入れるときは、空気循環を妨げないように適度な間隔を空けてください。
- 焼き型は必ずバスケット内に置いてください。
- 焼き型をバスケットパンに直接置くと、バスケットパン内の空気循環が妨げられて食材の上部しか加熱されないことがありますので、
- 焼き型を扱う際は必ずオーブンミトンを着用してください。焼き型やフィリップスノンフライヤーのバスケットは非常に熱くなります。ご注意ください。
お使いのノンフライヤーで使用できる焼き型の最大サイズは以下のとおりです（下図も参照）。
ノンフライヤーサイズ S + L（コンパクト）
モデル：HD9100、HD9200、HD9216～HD9219、HD9220～HD9229、HD9230～HD9239、HD9250～HD9255、HD9620～HD9629、HD9640～HD9649、HD9720～HD9729、HD9740～HD9749、NA110、NA210、NA211、NA120、NA220、NA221、NA229、NA320、NA321、NA332、NA150、NA154、NA156
最大サイズ：17 x 16 cm（外縁）
最大直径：16 cm
最大高さ：6 cm
ノンフライヤーサイズ XL（ウィンドウあり）
モデル：HD9257
最大サイズ：19 x 18 cm（外縁）
最大直径：18 cm
最大高さ：7 cm
ノンフライヤーサイズ XL
モデル：HD9260～HD9263、HD9270、HD9280、NA130、NA230、NA231、NA320、NA321、NA332
最大サイズ：20 x 19 cm（外縁）
最大直径：19 cm
最大高さ：7 cm
ノンフライヤーサイズ XXL
モデル：HD9285、HD9630～HD9632、HD9650～HD9656、HD9750、HD9760～HD9765、HD9860～HD9867、HD9870、NA340、NA341、NA342
最大サイズ：21 x 20 cm（外縁）
最大直径：20 cm
最大高さ：9 cm
ノンフライヤーサイズ XXL Combi
モデル：HD9875、HD9876、HD9880
最大サイズ：22 x 22 cm（外縁）
最大直径：25 cm
最大高さ：9 cm
ノンフライヤーデュアルバスケット
モデル：NA350、NA351、NA352, NA353、NA550、NA551、NA552
最大サイズ：18 x 9 cm（バスケット小）、17 x 18 cm（バスケット大）
最大直径：9 cm（バスケット小）、17 cm（バスケット大）
最大高さ：7 cm