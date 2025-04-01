HomeID アプリが頻繁にクラッシュする場合は、以下のオプションを順にお試しください：
1.HomeID アプリを終了して再起動します。
2.最新バージョンの HomeID アプリがインストールされていることを確認します。App Store で更新がないか確認します。
3.スマートフォンを再起動します。
4.スマートフォンのキャッシュをクリアします（［Settings（設定）］-->［HomeID］-->［Empty Cache（キャッシュのクリア）］）。
5.最後の手段として、HomeID アプリをアンインストールして、インストールし直します。
上記を試しても問題が解決しない場合は、お近くのフィリップスカスタマーサポートまでご連絡ください。
HomeID アプリを取得する方法
に公開 2024 年 10 月 16 日
スマートフォン／タブレットの要件
Apple iOS 
NutriU アプリは Apple iPhone に対応しています。iOS 14.0 以降がインストールされている必要があります。
Android
Android スマートデバイスを使用している場合は、Android 9.0 以降が必要です。
このアプリはタブレットでも使用できますが、スマートフォン用にデザインされているため、タブレットでは適切に表示されないことがあります。
NutriU アプリは Apple iPhone に対応しています。iOS 14.0 以降がインストールされている必要があります。
Android
Android スマートデバイスを使用している場合は、Android 9.0 以降が必要です。
このアプリはタブレットでも使用できますが、スマートフォン用にデザインされているため、タブレットでは適切に表示されないことがあります。