HomeID アプリが頻繁にクラッシュする場合は、以下のオプションを順にお試しください：

1.HomeID アプリを終了して再起動します。

2.最新バージョンの HomeID アプリがインストールされていることを確認します。App Store で更新がないか確認します。

3.スマートフォンを再起動します。

4.スマートフォンのキャッシュをクリアします（［Settings（設定）］-->［HomeID］-->［Empty Cache（キャッシュのクリア）］）。

5.最後の手段として、HomeID アプリをアンインストールして、インストールし直します。