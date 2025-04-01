食材は、フィリップスノンフライヤーのバスケットの「MAX」の位置まで入れることができます。実際の量は食材の種類やフィリップスノンフライヤーのサイズによって異なります。詳細は以下をご覧ください。

フィリップスノンフライヤーのバスケットには、ノンフライヤーのモデルによって、最大 500g から 2,000g のフライドポテトを入れることができます。最適な仕上がりになる量は、バスケットの最大目盛表示の 2/3 までです。ノンフライヤーのモデルに関する詳細は、取扱説明書や HomeID アプリで確認できます。取扱説明書の内容確認やダウンロードについては、本体底部のステッカーに記載されたモデル番号をお確かめのうえ、www.philips.com/support にアクセスしてください。

肉（丸ごとまたは切り身）