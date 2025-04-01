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フィリップスノンフライヤーで調理できる食品の量を教えてください

に公開 2024 年 10 月 16 日

食材は、フィリップスノンフライヤーのバスケットの「MAX」の位置まで入れることができます。実際の量は食材の種類やフィリップスノンフライヤーのサイズによって異なります。詳細は以下をご覧ください。

ポテト、フライドポテト

フィリップスノンフライヤーのバスケットには、ノンフライヤーのモデルによって、最大 500g から 2,000g のフライドポテトを入れることができます。最適な仕上がりになる量は、バスケットの最大目盛表示の 2/3 までです。ノンフライヤーのモデルに関する詳細は、取扱説明書や HomeID アプリで確認できます。取扱説明書の内容確認やダウンロードについては、本体底部のステッカーに記載されたモデル番号をお確かめのうえ、www.philips.com/support にアクセスしてください。

肉（丸ごとまたは切り身）

モデルによっては、最大 800g から 2,500g までのミートローフや丸ごと 1 羽分の鶏肉などを調理できるノンフライヤーもあります。通常、肉などはノンフライヤーのバスケットの底に重ならないように並べてください。熱風を循環させて食材を均一に調理できるように、バスケットの底部は完全にカバーしないようにしてください。詳細は、HomeID アプリまたは取扱説明書で確認できます。取扱説明書については、本体底部のステッカーに記載されたモデル番号をお確かめのうえ、www.philips.com/support にアクセスしてください。

詰め物をした野菜、生地、崩れやすい食材

詰め物をした野菜、生地、崩れやすい食材を調理する場合は、ノンフライヤーのバスケットの底に重ならないように並べてください。その際、トングでつかんで持ち上げられるように、十分に間隔を空けてください。

ケーキ、キッシュ、マフィン、パン

焼き型やオーブン皿は、ノンフライヤーのバスケットとパンに入り、なおかつ側面に熱風を循環させるための多少のスペースがある大きさのものを使用してください。

生地は熱風調理中に膨らむため、オーブントレイ／ベーキングパンの半分より多く入れないようにしてください。トレイやパンに生地を入れ過ぎると、膨らんだ生地がノンフライヤーの加熱部分や上部に付いて焦げることがあります。


上記を試しても問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。

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