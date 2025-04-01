油は食材にのみ使用し、ノンフライヤーのバスケットパンには直接入れないでください。

冷凍のフライドポテトやチキンナゲット、春巻きなど、あらかじめ揚げてある食品の場合は、油の追加は不要です。

コールドプレス製法の油は高温で燃焼するため、使用しないでください。

ジャガイモの皮をむき、好みの形状に切る。 切ったジャガイモを 30 分以上水にさらす。水気を切り、キッチンペーパーでふいて乾かす。 油大さじ 1/2 をボウルに入れる。ジャガイモをボウルに入れてよく混ぜ、油をジャガイモにからませる。 調理器具または手を使用して、ジャガイモをノンフライヤーのバスケットに入れる。

必要に応じて、キッチンペーパーで食材の水気を切る。 ブラシまたはスプレーを使用して、食材の外側に油を薄く塗る。油を塗るのは一度のみとしてください。余分な油は熱風調理の間にノンフライヤーのバスケットパンに落ちます。

フィリップスノンフライヤーでは、グリル、ベイク、ロースト、フライに適した油ならすべて使用できます。また、動物性油脂も使用できます。パン粉に油を混ぜて衣を使用してから食材に衣を付けるか、衣を付けた後でスプレーまたはブラシを使用して衣に油を塗ります。：肉は油をブラシで塗らずに油に漬けることもできます。上記を試しても問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。