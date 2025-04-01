フィリップスノンフライヤーでは、食品の加熱や揚げ物に油は不要ですが、皮をむいたジャガイモ、鶏肉など、新鮮な食材の調理の際に油を食材に直接加えることで、サクッとした仕上がりになって風味が増します。
注：ノンフライヤーのバスケットパンには絶対に油を注がないでください。
フィリップスノンフライヤーで油を使用する方法とタイミング
に公開 2024 年 10 月 16 日
使用する油の種類
フィリップスノンフライヤーでは、グリル、ベイク、ロースト、フライに適した油ならすべて使用できます。また、動物性油脂も使用できます。
ご注意：
大きめの食材に油を使用する場合（手羽元などの肉）：
（冷凍ではない）ホームメイドのフライに油を使用する場合：
パン粉に油を混ぜて衣を使用してから食材に衣を付けるか、衣を付けた後でスプレーまたはブラシを使用して衣に油を塗ります。
ヒント：肉は油をブラシで塗らずに油に漬けることもできます。
上記を試しても問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。
ご注意：
- 油は食材にのみ使用し、ノンフライヤーのバスケットパンには直接入れないでください。
- 冷凍のフライドポテトやチキンナゲット、春巻きなど、あらかじめ揚げてある食品の場合は、油の追加は不要です。
- コールドプレス製法の油は高温で燃焼するため、使用しないでください。
- ジャガイモの皮をむき、好みの形状に切る。
- 切ったジャガイモを 30 分以上水にさらす。水気を切り、キッチンペーパーでふいて乾かす。
- 油大さじ 1/2 をボウルに入れる。ジャガイモをボウルに入れてよく混ぜ、油をジャガイモにからませる。
- 調理器具または手を使用して、ジャガイモをノンフライヤーのバスケットに入れる。
大きめの食材に油を使用する場合（手羽元などの肉）：
- 必要に応じて、キッチンペーパーで食材の水気を切る。
- ブラシまたはスプレーを使用して、食材の外側に油を薄く塗る。油を塗るのは一度のみとしてください。余分な油は熱風調理の間にノンフライヤーのバスケットパンに落ちます。
（冷凍ではない）ホームメイドのフライに油を使用する場合：
パン粉に油を混ぜて衣を使用してから食材に衣を付けるか、衣を付けた後でスプレーまたはブラシを使用して衣に油を塗ります。
ヒント：肉は油をブラシで塗らずに油に漬けることもできます。
上記を試しても問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。