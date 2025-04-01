フィリップスノンフライヤー内の食材を振る必要があるのはなぜですか？
に公開 2023 年 12 月 12 日
フィリップスノンフライヤーのバスケット内の食材を振ると、重なった食材の間を空気が循環します。こうすることで、食材の色や調理の進み具合を確認して、より均一な仕上がりにすることができます。
振る必要のある食材と振る頻度を教えてください。
重ねて入れた食材を調理する場合は、均一な仕上がりにするために、調理中に振る（かき混ぜたりひっくり返す）必要があります。
振る必要のある食材の一例：
ご注意：
振る必要のある食材の一例：
- フライ
- ジャガイモを使用したスナック
- チキンナゲット
- 鶏の手羽肉
ご注意：
- 崩れやすい食材は振ると崩れるため、重ねて入れないでください。
- バスケットに冷凍フライを推奨最大量入れた場合は、すべての食材が均一に調理されるように、3～4 回以上振ってください。
- 食材の量が多くなるほど、振る回数を増やしてください。
食材を振る方法を教えてください。
食材を振る場合は、ノンフライヤー（またはバスケットパン）からバスケットを取り外し、シンクの上でバスケットを振ります。バスケットをバスケットパンに戻し、バスケットパンをスライドさせてノンフライヤーにセットし直します。
均一に仕上げるためには、食材が上下入れ替わるようにしっかり振ってください。
均一に仕上げるためには、食材が上下入れ替わるようにしっかり振ってください。
Play Pause
シェイク通知 HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351、NA352 のみ
以下の情報は、HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351、NA352 のみに適用されます。
デフォルトのプリセット設定、自動調理プログラム、または Smart Chef プログラム（ノンフライヤーのモデルによる）で調理する場合、一部のノンフライヤーのモデルでは、食材を振る必要があるときにビープ音で通知されます。この機能の詳細については、取扱説明書をご確認ください。取扱説明書は www.philips.com/support で参照・ダウンロードできます。ノンフライヤーのモデル番号は、本体底面のステッカーに記載されています。
上記を試しても問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。
デフォルトのプリセット設定、自動調理プログラム、または Smart Chef プログラム（ノンフライヤーのモデルによる）で調理する場合、一部のノンフライヤーのモデルでは、食材を振る必要があるときにビープ音で通知されます。この機能の詳細については、取扱説明書をご確認ください。取扱説明書は www.philips.com/support で参照・ダウンロードできます。ノンフライヤーのモデル番号は、本体底面のステッカーに記載されています。
上記を試しても問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。