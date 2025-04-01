以下の情報は、HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351、NA352 のみに適用されます。

デフォルトのプリセット設定、自動調理プログラム、または Smart Chef プログラム（ノンフライヤーのモデルによる）で調理する場合、一部のノンフライヤーのモデルでは、食材を振る必要があるときにビープ音で通知されます。この機能の詳細については、取扱説明書をご確認ください。取扱説明書は

www.philips.com/support

で参照・ダウンロードできます。ノンフライヤーのモデル番号は、本体底面のステッカーに記載されています。