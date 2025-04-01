モデル番号とシリアル番号はフィリップスノンフライヤーのどこで確認できますか？

モデル番号とシリアル番号は、フィリップスノンフライヤーのベース底面のステッカーに記載されています。詳細と例については、以下の記事をお読みください。

注：ノンフライヤーの底面を確認する際は、バスケットやパンを落とさないように注意してください。

モデル番号 モデル番号（またはタイプ番号）は、タイププレートステッカーの左上隅に記載されている、HD9xxx（ブラジルでは RI9xxx）で始まる番号です。お使いのノンフライヤーの情報を検索するには、www.philips.com または HomeID アプリでモデル番号を使用する必要があります。または、www.philips.com/contact からフィリップスまでご連絡ください。