モデル番号とシリアル番号は、フィリップスノンフライヤーのベース底面のステッカーに記載されています。詳細と例については、以下の記事をお読みください。
注：ノンフライヤーの底面を確認する際は、バスケットやパンを落とさないように注意してください。
モデル番号とシリアル番号はフィリップスノンフライヤーのどこで確認できますか？
に公開 2024 年 10 月 16 日
モデル番号
モデル番号（またはタイプ番号）は、タイププレートステッカーの左上隅に記載されている、HD9xxx（ブラジルでは RI9xxx）で始まる番号です。お使いのノンフライヤーの情報を検索するには、www.philips.com または HomeID アプリでモデル番号を使用する必要があります。または、www.philips.com/contact からフィリップスまでご連絡ください。
シリアル番号
お使いのノンフライヤーのシリアル番号には、製造日などの情報が含まれており、サポートを受ける際に必要になります。
シリアル番号には以下の 2 とおりがあります。
1.シリアル番号は 4 桁の数字の場合があります。製造年および週（yyww）がプレートステッカーに印字されています（例：2041。図 A 参照）。
2.ノンフライヤー底面にバーコードステッカーがある場合は、バーコードの下に印字されているコードがシリアル番号です。こちらは数字と文字の組み合わせになります（例：7C1A221213420052。図 B 参照）：
シリアル番号には以下の 2 とおりがあります。
1.シリアル番号は 4 桁の数字の場合があります。製造年および週（yyww）がプレートステッカーに印字されています（例：2041。図 A 参照）。
2.ノンフライヤー底面にバーコードステッカーがある場合は、バーコードの下に印字されているコードがシリアル番号です。こちらは数字と文字の組み合わせになります（例：7C1A221213420052。図 B 参照）：