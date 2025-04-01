フィリップスノンフライヤーでできる料理の種類を教えてください。
に公開 2024 年 10 月 16 日
フィリップスノンフライヤーは、さまざまな食材をおいしく調理できる便利な調理家電です。フィリップスノンフライヤーでできる料理については、以下の記事をお読みください。
Play Pause
ノンフライヤーでできる料理
フィリップスノンフライヤーでは、フライ、ロースト、グリル、ベイク、トーストなどの調理が可能です。また、冷凍食品の調理や、調理済みの料理の再加熱に便利です。詳細は以下をご覧ください：
肉料理・魚料理：フィリップスノンフライヤーでは、鶏肉、牛肉、魚などほとんどの食材をおいしくフライ、グリル、ローストすることができます。また、衣を付けた料理も少しの油でおいしく作ることができます。
野菜料理：フィリップスノンフライヤーでは、グリルできる野菜（ズッキーニ、トウモロコシ、ピーマンなど）ならすべて使用できます。
冷凍食品：フィリップスノンフライヤーでは、冷凍食品をそのまま調理できます。調理前に解凍する必要はありません。冷凍の食材は多少調理時間を長くする必要がありますが、仕上がりに影響はありません。食材ごとに適切な温度を設定することができます。
焼き菓子：フィリップスノンフライヤーでは、ケーキ、タルト、マフィン、パン、ピザなども調理できます。
ご注意：
ラザニアなどのキャセロール料理には、ノンフライヤーのバスケットに入るオーブン皿を使用してください。
ピザやロールパンなど、前日食べなかったものは再加熱すると、カリッとした食感が戻ります。
肉料理・魚料理：フィリップスノンフライヤーでは、鶏肉、牛肉、魚などほとんどの食材をおいしくフライ、グリル、ローストすることができます。また、衣を付けた料理も少しの油でおいしく作ることができます。
野菜料理：フィリップスノンフライヤーでは、グリルできる野菜（ズッキーニ、トウモロコシ、ピーマンなど）ならすべて使用できます。
冷凍食品：フィリップスノンフライヤーでは、冷凍食品をそのまま調理できます。調理前に解凍する必要はありません。冷凍の食材は多少調理時間を長くする必要がありますが、仕上がりに影響はありません。食材ごとに適切な温度を設定することができます。
焼き菓子：フィリップスノンフライヤーでは、ケーキ、タルト、マフィン、パン、ピザなども調理できます。
ご注意：
ラザニアなどのキャセロール料理には、ノンフライヤーのバスケットに入るオーブン皿を使用してください。
ピザやロールパンなど、前日食べなかったものは再加熱すると、カリッとした食感が戻ります。
HomeID アプリをダウンロードしてインスピレーションあふれるレシピを見つける
HomeID アプリでは、フィリップスノンフライヤーを使用したインスピレーションあふれる料理を紹介しています。HomeID アプリは App Store または Google Play からダウンロードできます。モバイルデバイスで App Store にアクセスし、HomeID を検索するか、下の QR コードをスキャンしてください。HomeID アプリの詳細については www.home.id/app をご覧ください。