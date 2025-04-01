ノンフライヤーでできる料理

フィリップスノンフライヤーでは、フライ、ロースト、グリル、ベイク、トーストなどの調理が可能です。また、冷凍食品の調理や、調理済みの料理の再加熱に便利です。詳細は以下をご覧ください：



肉料理・魚料理：フィリップスノンフライヤーでは、鶏肉、牛肉、魚などほとんどの食材をおいしくフライ、グリル、ローストすることができます。また、衣を付けた料理も少しの油でおいしく作ることができます。



野菜料理：フィリップスノンフライヤーでは、グリルできる野菜（ズッキーニ、トウモロコシ、ピーマンなど）ならすべて使用できます。



冷凍食品：フィリップスノンフライヤーでは、冷凍食品をそのまま調理できます。調理前に解凍する必要はありません。冷凍の食材は多少調理時間を長くする必要がありますが、仕上がりに影響はありません。食材ごとに適切な温度を設定することができます。



焼き菓子：フィリップスノンフライヤーでは、ケーキ、タルト、マフィン、パン、ピザなども調理できます。



ご注意：

ラザニアなどのキャセロール料理には、ノンフライヤーのバスケットに入るオーブン皿を使用してください。

ピザやロールパンなど、前日食べなかったものは再加熱すると、カリッとした食感が戻ります。