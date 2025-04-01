充電にはフィリップスソニッケアー歯ブラシに付属の充電器をお勧めします。充電器の一部のモデルは共用できます。お使いのソニッケアー歯ブラシで対応した充電器のタイプは以下をご覧ください。
注：中国にお住まいで、歯ブラシを 2024 年 9 月 1 日より前に購入された場合は、電話（4008 800 008）でご連絡ください。
ソニッケアー充電器で他の歯ブラシを充電できますか？
に公開 2024 年 8 月 28 日
標準充電器
ハンドルのベースに穴が開いているソニッケアー歯ブラシはすべて、ベースにピンのあるフィリップス製充電器を使用できます。
注：ダイヤモンドクリーンシリーズとプレステージシリーズは、この充電器を使用できません。
モデル ID：
注：ダイヤモンドクリーンシリーズとプレステージシリーズは、この充電器を使用できません。
モデル ID：
9900 プレステージ充電器
9900 プレステージ充電器には、充電ベースと充電スタンドが付いています。
スタンドをベースの上に置き、歯ブラシハンドルをスタンドに立てます。
充電ベースには、色によって CBB1001 または CBB2001 モデル番号が記載されています：
ダイヤモンドクリーン、ダイヤモンドクリーンスマート、ダイヤモンドクリーン 9000 充電器
ダイヤモンドクリーンとダイヤモンドクリーンスマートの充電器は似ていますが、充電できるのはそれぞれに付属している歯ブラシのみです。下の表を参照して、充電器の底部に記載されているコードが歯ブラシのハンドルの底部に記載されているコードと対応していることを確認してください。
|電動歯ブラシモデル
|ハンドル底部のコード
|充電器底部のコード
|ダイヤモンドクリーン
|HX9330、HX9340、HX9350、HX9360、HX9370、HX938B、HX938V、HX938P、HX938W、HX939B、HX939L、HX939P、HX939V、HX939W
|HX9100
|ダイヤモンドクリーン
|HX992B、HX992P、HX992R、HX992S、HX992W、HX993B、HX993L、HX993P、HX993R、HX993S、HX993W
|CBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001
|ダイヤモンドクリーン 9000
|HX991B、HX991W、HX991M、HX991K、HX991P、HX991R、HX991W
|CBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001