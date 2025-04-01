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ソニッケアー充電器で他の歯ブラシを充電できますか？

に公開 2024 年 8 月 28 日
充電にはフィリップスソニッケアー歯ブラシに付属の充電器をお勧めします。充電器の一部のモデルは共用できます。お使いのソニッケアー歯ブラシで対応した充電器のタイプは以下をご覧ください。

注：中国にお住まいで、歯ブラシを 2024 年 9 月 1 日より前に購入された場合は、電話（4008 800 008）でご連絡ください。

標準充電器

ハンドルのベースに穴が開いているソニッケアー歯ブラシはすべて、ベースにピンのあるフィリップス製充電器を使用できます。
注：ダイヤモンドクリーンシリーズとプレステージシリーズは、この充電器を使用できません。
モデル ID：
標準充電器

9900 プレステージ充電器

9900 プレステージ充電器には、充電ベースと充電スタンドが付いています。
スタンドをベースの上に置き、歯ブラシハンドルをスタンドに立てます。
充電ベースには、色によって CBB1001 または CBB2001 モデル番号が記載されています：
 

9900 プレステージ充電器

ダイヤモンドクリーン、ダイヤモンドクリーンスマート、ダイヤモンドクリーン 9000 充電器

ダイヤモンドクリーンとダイヤモンドクリーンスマートの充電器は似ていますが、充電できるのはそれぞれに付属している歯ブラシのみです。下の表を参照して、充電器の底部に記載されているコードが歯ブラシのハンドルの底部に記載されているコードと対応していることを確認してください。
 

電動歯ブラシモデルハンドル底部のコード充電器底部のコード
ダイヤモンドクリーンHX9330、HX9340、HX9350、HX9360、HX9370、HX938B、HX938V、HX938P、HX938W、HX939B、HX939L、HX939P、HX939V、HX939WHX9100
ダイヤモンドクリーンHX992B、HX992P、HX992R、HX992S、HX992W、HX993B、HX993L、HX993P、HX993R、HX993S、HX993WCBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001
ダイヤモンドクリーン 9000HX991B、HX991W、HX991M、HX991K、HX991P、HX991R、HX991WCBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001

 


 

このページの情報は次のモデルに適用されます： HX7413/07 , HX7421/11 , HX7420/10 , HX7410/10 , HX7410/09 , HX9911/14 , HX9985/08 , HX9924/62 , HX9617/03 , HX9632/01 , HX9627/01 , HX9662/06 , HX9692/07 , HX6526/01 , HX3294/07 , HX6326/03 , HX6403/70 , HX9911/05 , HX6489/01 , HX6811/05 , HX9945/07 , HX9949/09 , HX6445/01 , HX6890/45 , HX6870/45 , HX9396/36 , HX9331/08 , HX9336/08 , HX6471/61 , HX6471/95 , HX6471/96 , HX9322/43 , HX9101/41 , HX6753/32 , HX6473/02 , HX6819/05 , HX6473/03 , HX6719/43 , HX6641/06 , HX6681/06 , HX9394/46 , HX9337/45 , HX9339/45 , HX9362/45 , HX9399/36 , HX6466/69 , HX6467/68 , HX6453/68 , HX6456/69 , HX6803/66 , HX6806/65 , HX6897/25 , HX6863/66 , HX6866/65 , HX6463/68 , HX6877/25 , HX6457/68 , HX9355/45 , HX9366/45 , HX9351/45 , HX9393/46 , HX6839/66 , HX6890/61 , HX6830/67 , HX6897/95 , HX6894/45 , HX6469/05 , HX9334/42 , HX3293/80 , HX3293/07 , HX3293/42 , HX3293/32 , HX9954/55 , HX9964/55 , HX9934/15 , HX9934/05 , HX9924/05 , HX9924/15 , HX6764/37 , HX9134/35 , HX9309/08 , HX9319/08 , HX6391/03 , HX6321/03 , HX9304/08 , HX9195/29 , HX6769/43 , HX6763/43 , HX8931/11 , HX9315/08 , HX8991/11 , HX6927/08 , HX9135/29 , HX6713/43 , HX6962/76 , HX6551/01 , HX6926/08 , HX6341/03 , HX6521/01 , HX9308/00 , HX6925/11 , HX6962/72 , HX6765/43 , HX8911/01 , HX8915/01 , HX9112/27 , HX9122/27 , HX9162/28 , HX9172/28 , HX9302/11 , HX9302/51 , HX9302/61 , HX9312/55 , HX9318/00 , HX9318/80 , HX9335/05 , HX6715/43 , HX3110/00 , HX6520/50 , HX6291/24 , HX6231/25 , HX6231/24 , HX6201/25 , HX9308/80 , HX6741/10 , HX9306/08 , HX9305/08 , HX6789/10 , HX9314/08 , HX9316/08 , HX9317/08 , HX9307/08 , HX9180/08 , HX9175/10 , HX9189/16 , HX9144/17 , HX6701/05 , HX6765/05 , HX6721/43 , HX9110/02 , HX9172/10 , HX9112/02 , HX8111/12 , HX6341/02 , HX6311/02 , HX6730/05 , HX6733/80 , HX6732/71 , HX6511/50 , HX6381/02 , HX6511/02 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください より少ない製品番号を表示するには、ここをクリックしてください

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