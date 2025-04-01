ダイヤモンドクリーンとダイヤモンドクリーンスマートの充電器は似ていますが、充電できるのはそれぞれに付属している歯ブラシのみです。下の表を参照して、充電器の底部に記載されているコードが歯ブラシのハンドルの底部に記載されているコードと対応していることを確認してください。



電動歯ブラシモデル ハンドル底部のコード 充電器底部のコード ダイヤモンドクリーン HX9330、HX9340、HX9350、HX9360、HX9370、HX938B、HX938V、HX938P、HX938W、HX939B、HX939L、HX939P、HX939V、HX939W HX9100 ダイヤモンドクリーン HX992B、HX992P、HX992R、HX992S、HX992W、HX993B、HX993L、HX993P、HX993R、HX993S、HX993W CBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001 ダイヤモンドクリーン 9000 HX991B、HX991W、HX991M、HX991K、HX991P、HX991R、HX991W CBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001



