1 世紀にわたり蓄積された
ヘルスケアの専門知識を活用した
革新的なオーラルケア


フィリップスは患者様の健康な生活を支援するソリューションを提供します。

優れた効果をもたらす患者中心のソリューション


私たちは、根拠に裏付けられた歯科医療を基盤としたイノベーションを通じて、患者の皆様がオーラルケアの目標を達成できるように支援します。

電源歯ブラシ

歯間クリーニング

ブラシヘッド

    スポットライト

    患者のさまざまなニーズに対応するソリューションの効果を裏付ける根拠

    最新の臨床研究を見る (6.48MB)

    パートナーとして
    お口と全身の健康に関する理解を支援


    フィリップスは、お口の健康と、全身の健康への影響＊について、患者様に理解を深めていただくことを目指しています。

    患者向けパンフレットを見る

    ＊現在の研究では因果関係は証明されていませんが、顕著な相関関係が見られます

    最新情報を
    フィリップスで入手する


    LinkedIn を通じた当社の配信は、皆様のお役に立つソースとして、オーラルケアに関するトピックスやトレンド、教育資料、世界各国の歯科医療シンポジウムから得られる知見を紹介します。

    フィリップス Oral Healthcare をフォローする

    フィリップス オーラルヘルスケア

    エアーフロスとエアーフロスウルトラが ADA 承認マークを獲得。指示どおりに使用することで安全かつ効果的に、歯間の歯垢を除去し、歯間の歯肉炎を防止、緩和できる点が評価されました。#award

    患者のアバター

