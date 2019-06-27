フィリップスは、お口の健康と、全身の健康への影響＊について、患者様に理解を深めていただくことを目指しています。
＊現在の研究では因果関係は証明されていませんが、顕著な相関関係が見られます
LinkedIn を通じた当社の配信は、皆様のお役に立つソースとして、オーラルケアに関するトピックスやトレンド、教育資料、世界各国の歯科医療シンポジウムから得られる知見を紹介します。
エアーフロスとエアーフロスウルトラが ADA 承認マークを獲得。指示どおりに使用することで安全かつ効果的に、歯間の歯垢を除去し、歯間の歯肉炎を防止、緩和できる点が評価されました。#award
子どもたちが自分の力で正しくブラッシングする方法を学ぶお手伝いをしましょう。ソニッケアーキッズを使えば、歯磨きを楽しく身に付けることができます。詳しくは https://lnkd.in/gr2uBhM をご覧ください。
米国の患者を対象とした調査によれば、エアーフロスウルトラについてユーザーの 95％が使いやすいと評価し、73％が調査後も使用を継続すると回答しています。エアーフロスウルトラなら、簡単に健康的な習慣を開始できます。こちらをクリックして詳細をご覧ください。https://philips.to/2o4fbuk
