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ライブイメージガイダンスによる治療支援
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血管の視認性向上をサポート
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効果的な線量管理
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将来的な拡張性への対応
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ライブイメージガイダンスによる治療支援
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血管の視認性向上をサポート
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効果的な線量管理
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将来的な拡張性への対応
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12インチフラットディテクタを搭載したAzurion 5は、インターベンショナル心臓治療の可能性をさらに広げます。本製品は高性能なイメージガイドセラピーソリューションとして、複雑な心血管インターベンションにも対応。テーブルサイドから関連アプリケーションをシームレスに操作でき、一貫性のあるユーザーエクスペリエンスと優れたカテーテル室のパフォーマンス、そして質の高い患者ケアの実現に貢献します。
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12インチのフラットディテクタを備えたAzurion 7シリーズを使用すると、インターベンショナル心血管撮影装置の進化を体感できます。業界をリードするこのImage-guided-therapyソリューションは、卓越した臨床性能とワークフローの技術革新を融合することで、優れた患者ケアの提供と経営効率の向上をサポートします。関連する全てのアプリケーションをテーブルサイドのタッチスクリーン1台でシームレスに制御することができ、清潔野内での処置中に、十分な情報を得た上で迅速に判断を下すことができます。
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多くのアプリケーションが利用されるようになると、可能な限り効率的に作業することがこれまで以上に重要になります。FlexSpotを使用すると、コンパクトかつカスタマイズ可能な作業空間ですべてのアプリケーションにシームレスにアクセスできるため、手技の質を高め、ワークフローを簡素化できます。チームメンバーは互いに中断することなく、異なる作業を個別に実行できるため、プロセス間のギャップを減らすことができます。
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IntraSightアプリケーションプラットフォームは、IVUS画像診断、生理学的評価、コレジストレーション*機能の全てを一体化して、冠動脈疾患および末梢動脈疾患の適切な診断と最適な治療計画をサポートします。IntraSightは、現在と未来の検査室におけるニーズの変化に対応できるように設計された基盤となるプラットフォーム上に構築されています。
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Azurion 7 B20/12は、20インチおよび12インチのフラットパネルディテクタを搭載したバイプレーンシステムです。描出性とナビゲーション機能に配慮した設計により、心血管および血管インターベンションにおける診断・治療を支援します。新世代のイメージガイドセラピーソリューションとして、先進的なワークフローと連携し、質の高い患者ケアの提供や、カテーテル室の運用効率向上に寄与します。
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