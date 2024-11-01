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新発売

Azurion 7 B12/12

血管撮影装置（バイプレーンシステム）

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Azurion 7 B12/12は、12インチのフラットパネルディテクタを2基搭載したバイプレーンシステムです。インターベンショナル心血管領域における診断および治療に配慮した設計により、手技の実施を支援します。新世代のイメージガイドセラピーソリューションとして、先進的なワークフロー技術と連携し、質の高い患者ケアの提供や、カテーテル室の運用効率向上に寄与します。

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ライブイメージガイダンスによる治療支援
ライブイメージガイダンスによる治療支援 video

ライブイメージガイダンスによる治療支援

フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける手技の実施を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、臨床ワークフローの効率化や、手技精度の向上に寄与します。

ライブイメージガイダンスによる治療支援

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フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける手技の実施を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、臨床ワークフローの効率化や、手技精度の向上に寄与します。

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フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける手技の実施を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、臨床ワークフローの効率化や、手技精度の向上に寄与します。
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フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける手技の実施を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、臨床ワークフローの効率化や、手技精度の向上に寄与します。
血管の視認性向上をサポート
血管の視認性向上をサポート video

血管の視認性向上をサポート

先天性心疾患や不整脈など、患者ごとに異なる解剖学的条件に配慮し、本システムは血管の視認性向上を支援します。2基のCアームをそれぞれ独立してポジショニングでき、多方向からの撮像に対応します。これにより、術者に加え、麻酔科医や心エコー担当者にとっても、状況に応じたアクセス環境の確保をサポートします。

血管の視認性向上をサポート

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先天性心疾患や不整脈など、患者ごとに異なる解剖学的条件に配慮し、本システムは血管の視認性向上を支援します。2基のCアームをそれぞれ独立してポジショニングでき、多方向からの撮像に対応します。これにより、術者に加え、麻酔科医や心エコー担当者にとっても、状況に応じたアクセス環境の確保をサポートします。

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先天性心疾患や不整脈など、患者ごとに異なる解剖学的条件に配慮し、本システムは血管の視認性向上を支援します。2基のCアームをそれぞれ独立してポジショニングでき、多方向からの撮像に対応します。これにより、術者に加え、麻酔科医や心エコー担当者にとっても、状況に応じたアクセス環境の確保をサポートします。
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先天性心疾患や不整脈など、患者ごとに異なる解剖学的条件に配慮し、本システムは血管の視認性向上を支援します。2基のCアームをそれぞれ独立してポジショニングでき、多方向からの撮像に対応します。これにより、術者に加え、麻酔科医や心エコー担当者にとっても、状況に応じたアクセス環境の確保をサポートします。
効果的な線量管理
効果的な線量管理

効果的な線量管理

フィリップスのX線画像処理技術であるClarityIQを搭載したAzurion 7シリーズは、幅広い臨床手技において画質に配慮しながら、さまざまな体格の患者に対応した線量低減を支援します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの質向上やスタッフの安全性への配慮、ならびにコンプライアンス遵守をサポートします。

効果的な線量管理

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フィリップスのX線画像処理技術であるClarityIQを搭載したAzurion 7シリーズは、幅広い臨床手技において画質に配慮しながら、さまざまな体格の患者に対応した線量低減を支援します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの質向上やスタッフの安全性への配慮、ならびにコンプライアンス遵守をサポートします。

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フィリップスのX線画像処理技術であるClarityIQを搭載したAzurion 7シリーズは、幅広い臨床手技において画質に配慮しながら、さまざまな体格の患者に対応した線量低減を支援します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの質向上やスタッフの安全性への配慮、ならびにコンプライアンス遵守をサポートします。
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フィリップスのX線画像処理技術であるClarityIQを搭載したAzurion 7シリーズは、幅広い臨床手技において画質に配慮しながら、さまざまな体格の患者に対応した線量低減を支援します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの質向上やスタッフの安全性への配慮、ならびにコンプライアンス遵守をサポートします。
将来的な拡張性への対応

将来的な拡張性への対応

Azurionは、将来的な機能拡張を見据えた設計を採用しています。標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームにより、新たな臨床アプリケーションや技術の追加をしやすくし、変化する医療ニーズへの柔軟な対応を支援します。

将来的な拡張性への対応

Azurionは、将来的な機能拡張を見据えた設計を採用しています。標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームにより、新たな臨床アプリケーションや技術の追加をしやすくし、変化する医療ニーズへの柔軟な対応を支援します。

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Azurionは、将来的な機能拡張を見据えた設計を採用しています。標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームにより、新たな臨床アプリケーションや技術の追加をしやすくし、変化する医療ニーズへの柔軟な対応を支援します。
  • ライブイメージガイダンスによる治療支援
  • 血管の視認性向上をサポート
  • 効果的な線量管理
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フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける手技の実施を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、臨床ワークフローの効率化や、手技精度の向上に寄与します。

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血管の視認性向上をサポート
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先天性心疾患や不整脈など、患者ごとに異なる解剖学的条件に配慮し、本システムは血管の視認性向上を支援します。2基のCアームをそれぞれ独立してポジショニングでき、多方向からの撮像に対応します。これにより、術者に加え、麻酔科医や心エコー担当者にとっても、状況に応じたアクセス環境の確保をサポートします。

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先天性心疾患や不整脈など、患者ごとに異なる解剖学的条件に配慮し、本システムは血管の視認性向上を支援します。2基のCアームをそれぞれ独立してポジショニングでき、多方向からの撮像に対応します。これにより、術者に加え、麻酔科医や心エコー担当者にとっても、状況に応じたアクセス環境の確保をサポートします。

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効果的な線量管理
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フィリップスのX線画像処理技術であるClarityIQを搭載したAzurion 7シリーズは、幅広い臨床手技において画質に配慮しながら、さまざまな体格の患者に対応した線量低減を支援します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの質向上やスタッフの安全性への配慮、ならびにコンプライアンス遵守をサポートします。

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将来的な拡張性への対応

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Azurionは、将来的な機能拡張を見据えた設計を採用しています。標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームにより、新たな臨床アプリケーションや技術の追加をしやすくし、変化する医療ニーズへの柔軟な対応を支援します。

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  • 販売名：血管造影X 線診断装置 Azurion 
  • 医療機器認証番号：228ACBZX00012000 
  • 管理医療機器／設置管理医療機器／特定保守管理医療機器 

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