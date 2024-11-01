Azurion 7 M12
血管撮影装置
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12インチのフラットディテクタを備えたAzurion 7シリーズを使用すると、インターベンショナル心血管撮影装置の進化を体感できます。業界をリードするこのImage-guided-therapyソリューションは、卓越した臨床性能とワークフローの技術革新を融合することで、優れた患者ケアの提供と経営効率の向上をサポートします。関連する全てのアプリケーションをテーブルサイドのタッチスクリーン1台でシームレスに制御することができ、清潔野内での処置中に、十分な情報を得た上で迅速に判断を下すことができます。
特長
- 臨床ニーズに応えるClinical suite
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臨床ニーズに応えるClinical suite
当社のClinicalスイートはお客様に特有の課題に合わせて設計されていますが、同時に、最も簡単かつ効果的な方法で処置を行うことができるよう柔軟性にも優れています。当社は技術の統合においてもサービスについても柔軟性の高いポートフォリオをご用意しており、インターベンションを幅広くサポートします。また、開胸手術および低侵襲手術を行うための革新的なケア環境を実現する、ハイブリッド手術室ソリューションもご提供しています。
臨床ニーズに応えるClinical suite
当社のClinicalスイートはお客様に特有の課題に合わせて設計されていますが、同時に、最も簡単かつ効果的な方法で処置を行うことができるよう柔軟性にも優れています。当社は技術の統合においてもサービスについても柔軟性の高いポートフォリオをご用意しており、インターベンションを幅広くサポートします。また、開胸手術および低侵襲手術を行うための革新的なケア環境を実現する、ハイブリッド手術室ソリューションもご提供しています。
当社のClinicalスイートはお客様に特有の課題に合わせて設計されていますが、同時に、最も簡単かつ効果的な方法で処置を行うことができるよう柔軟性にも優れています。当社は技術の統合においてもサービスについても柔軟性の高いポートフォリオをご用意しており、インターベンションを幅広くサポートします。また、開胸手術および低侵襲手術を行うための革新的なケア環境を実現する、ハイブリッド手術室ソリューションもご提供しています。
- シームレスなユーザーインターフェイスにより意思決定を強化
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シームレスなユーザーインターフェイスにより意思決定を強化
迅速かつ情報に基づく意思決定をサポートするため、テーブルサイドの中央タッチスクリーンやFlexVision Proから、当社のPhysiology情報および画像処理プラットフォームのIntraSight、インターベンショナルツールなどの互換性のあるアプリケーションを制御できます。これにより、時間を節約して遅延を回避しながら、清潔野内での処置において確実に評価および判断を実施できます。
シームレスなユーザーインターフェイスにより意思決定を強化
迅速かつ情報に基づく意思決定をサポートするため、テーブルサイドの中央タッチスクリーンやFlexVision Proから、当社のPhysiology情報および画像処理プラットフォームのIntraSight、インターベンショナルツールなどの互換性のあるアプリケーションを制御できます。これにより、時間を節約して遅延を回避しながら、清潔野内での処置において確実に評価および判断を実施できます。
シームレスなユーザーインターフェイスにより意思決定を強化
迅速かつ情報に基づく意思決定をサポートするため、テーブルサイドの中央タッチスクリーンやFlexVision Proから、当社のPhysiology情報および画像処理プラットフォームのIntraSight、インターベンショナルツールなどの互換性のあるアプリケーションを制御できます。これにより、時間を節約して遅延を回避しながら、清潔野内での処置において確実に評価および判断を実施できます。
- 冠動脈領域を更なる深みへ
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冠動脈領域を更なる深みへ
12インチのフラットディテクタは、広い視野（FOV）にわたって高解像度の画像処理を実現します。大動脈弁や、大動脈弓または冠状動脈枝の主要な部分を単一のビューで可視化できます。コンパクトな設計により、投影角を広範囲で指定することもできます。
冠動脈領域を更なる深みへ
12インチのフラットディテクタは、広い視野（FOV）にわたって高解像度の画像処理を実現します。大動脈弁や、大動脈弓または冠状動脈枝の主要な部分を単一のビューで可視化できます。コンパクトな設計により、投影角を広範囲で指定することもできます。
12インチのフラットディテクタは、広い視野（FOV）にわたって高解像度の画像処理を実現します。大動脈弁や、大動脈弓または冠状動脈枝の主要な部分を単一のビューで可視化できます。コンパクトな設計により、投影角を広範囲で指定することもできます。
- 表示レイアウト柔軟性を向上
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表示レイアウト柔軟性を向上
FlexVision では、ステータスバーエリアの自由度が高く、フルHD解像度の画像を並べて表示できます。この機能は、電気生理学的処置中に、詳細部分の視認性を向上するのに役立ちます。
表示レイアウト柔軟性を向上
FlexVision では、ステータスバーエリアの自由度が高く、フルHD解像度の画像を並べて表示できます。この機能は、電気生理学的処置中に、詳細部分の視認性を向上するのに役立ちます。
FlexVision では、ステータスバーエリアの自由度が高く、フルHD解像度の画像を並べて表示できます。この機能は、電気生理学的処置中に、詳細部分の視認性を向上するのに役立ちます。
- カテ室業務をより柔軟に
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カテ室業務をより柔軟に
本システムは処置時間を短縮できるように設計されています。チームメンバーはお互いの作業を妨げることなく、操作室と検査室の複数のワークスポットで、複数の作業に取り組むことができます。そのため、操作室のスタッフは、透視中でもその患者の前回撮影時の画像の確認、次の検査の準備、別の患者のレポート作成などを行うことができます。
カテ室業務をより柔軟に
本システムは処置時間を短縮できるように設計されています。チームメンバーはお互いの作業を妨げることなく、操作室と検査室の複数のワークスポットで、複数の作業に取り組むことができます。そのため、操作室のスタッフは、透視中でもその患者の前回撮影時の画像の確認、次の検査の準備、別の患者のレポート作成などを行うことができます。
本システムは処置時間を短縮できるように設計されています。チームメンバーはお互いの作業を妨げることなく、操作室と検査室の複数のワークスポットで、複数の作業に取り組むことができます。そのため、操作室のスタッフは、透視中でもその患者の前回撮影時の画像の確認、次の検査の準備、別の患者のレポート作成などを行うことができます。
- システム設定の標準化
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システム設定の標準化
本システムはProcedureCardsを使用して、日常処置から混合処置までのシステム設定を簡素化および標準化します。例えば、システムはスケジュールされた処置のRIS / HIS / CISコードに基づいて、関連するProcedureCardを自動的に選択します。プリセット（最も頻繁に使用されるデフォルトプロトコルやユーザー指定の設定など）は、検査の一貫性を高めるのに役立ちます。
システム設定の標準化
本システムはProcedureCardsを使用して、日常処置から混合処置までのシステム設定を簡素化および標準化します。例えば、システムはスケジュールされた処置のRIS / HIS / CISコードに基づいて、関連するProcedureCardを自動的に選択します。プリセット（最も頻繁に使用されるデフォルトプロトコルやユーザー指定の設定など）は、検査の一貫性を高めるのに役立ちます。
本システムはProcedureCardsを使用して、日常処置から混合処置までのシステム設定を簡素化および標準化します。例えば、システムはスケジュールされた処置のRIS / HIS / CISコードに基づいて、関連するProcedureCardを自動的に選択します。プリセット（最も頻繁に使用されるデフォルトプロトコルやユーザー指定の設定など）は、検査の一貫性を高めるのに役立ちます。
- 時間の経過に伴う臨床性能の維持
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時間の経過に伴う臨床性能の維持
一般的なWindows® 10プラットフォームにより、最新のセキュリティや基準に準拠し、患者データを保護します。新しいソフトウェアオプションを組み込んで、時間が経過してもお使いのシステムの臨床関連機能を拡張できます。
時間の経過に伴う臨床性能の維持
一般的なWindows® 10プラットフォームにより、最新のセキュリティや基準に準拠し、患者データを保護します。新しいソフトウェアオプションを組み込んで、時間が経過してもお使いのシステムの臨床関連機能を拡張できます。
一般的なWindows® 10プラットフォームにより、最新のセキュリティや基準に準拠し、患者データを保護します。新しいソフトウェアオプションを組み込んで、時間が経過してもお使いのシステムの臨床関連機能を拡張できます。
- ワークフローの効率化
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ワークフローの効率化
FlexSpot*を使用すると、操作室の単一点からすべてのアプリケーションを効率的に表示、制御、操作できます。この統合され、整頓された操作室には、1～2台の27インチワイドスクリーンモニタと1式のマウスとキーボードしか存在しません。ここから複数の外部ソースの管理、画面レイアウトの設定、利用可能なアプリケーションへのアクセスなどを行うことができます。
ワークフローの効率化
FlexSpot*を使用すると、操作室の単一点からすべてのアプリケーションを効率的に表示、制御、操作できます。この統合され、整頓された操作室には、1～2台の27インチワイドスクリーンモニタと1式のマウスとキーボードしか存在しません。ここから複数の外部ソースの管理、画面レイアウトの設定、利用可能なアプリケーションへのアクセスなどを行うことができます。
FlexSpot*を使用すると、操作室の単一点からすべてのアプリケーションを効率的に表示、制御、操作できます。この統合され、整頓された操作室には、1～2台の27インチワイドスクリーンモニタと1式のマウスとキーボードしか存在しません。ここから複数の外部ソースの管理、画面レイアウトの設定、利用可能なアプリケーションへのアクセスなどを行うことができます。
- 線量を効果的に管理
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線量を効果的に管理
フィリップスのX線画像処理技術であるClarityIQが搭載されたAzurion 7シリーズでは、広範囲の臨床処置で高品質の画像処理を行い、あらゆる体格の患者に対して超低量X線照射レベルで優れた画像を提供できます。これはDoseWiseソリューションの包括的なスイートの一部であり、患者様のケア、スタッフの安全性、およびコンプライアンスの遵守に役立ちます。
線量を効果的に管理
フィリップスのX線画像処理技術であるClarityIQが搭載されたAzurion 7シリーズでは、広範囲の臨床処置で高品質の画像処理を行い、あらゆる体格の患者に対して超低量X線照射レベルで優れた画像を提供できます。これはDoseWiseソリューションの包括的なスイートの一部であり、患者様のケア、スタッフの安全性、およびコンプライアンスの遵守に役立ちます。
フィリップスのX線画像処理技術であるClarityIQが搭載されたAzurion 7シリーズでは、広範囲の臨床処置で高品質の画像処理を行い、あらゆる体格の患者に対して超低量X線照射レベルで優れた画像を提供できます。これはDoseWiseソリューションの包括的なスイートの一部であり、患者様のケア、スタッフの安全性、およびコンプライアンスの遵守に役立ちます。
- 最善のサービスでシステムパフォーマンスを最大に
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最善のサービスでシステムパフォーマンスを最大に
システムが何の心配もなくスムーズに動作している状態であっても、現在の医療環境には多くの課題があります。当社のサービスでは、連続5年間にわたってサービスエンジニアが最善の対応をすることで、お客様の画像システムを保護します[2]。当社のリモート接続システムにより、年間で135時間以上稼働時間が延長され、より多くの患者を治療できます[3]。
最善のサービスでシステムパフォーマンスを最大に
システムが何の心配もなくスムーズに動作している状態であっても、現在の医療環境には多くの課題があります。当社のサービスでは、連続5年間にわたってサービスエンジニアが最善の対応をすることで、お客様の画像システムを保護します[2]。当社のリモート接続システムにより、年間で135時間以上稼働時間が延長され、より多くの患者を治療できます[3]。
システムが何の心配もなくスムーズに動作している状態であっても、現在の医療環境には多くの課題があります。当社のサービスでは、連続5年間にわたってサービスエンジニアが最善の対応をすることで、お客様の画像システムを保護します[2]。当社のリモート接続システムにより、年間で135時間以上稼働時間が延長され、より多くの患者を治療できます[3]。
- 投資収益率を向上
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投資収益率を向上
フィリップスでは御施設様に適した装置の提案、フレキシブルな保守プラン、および全世界で7,000人を超えるフィールドサービスエンジニアによるサポートネットワークを構築しています。フィリップスの幅広い経験と教育プログラムは、プロセスの効率性と有効性をさらに向上させることができます。
投資収益率を向上
フィリップスでは御施設様に適した装置の提案、フレキシブルな保守プラン、および全世界で7,000人を超えるフィールドサービスエンジニアによるサポートネットワークを構築しています。フィリップスの幅広い経験と教育プログラムは、プロセスの効率性と有効性をさらに向上させることができます。
フィリップスでは御施設様に適した装置の提案、フレキシブルな保守プラン、および全世界で7,000人を超えるフィールドサービスエンジニアによるサポートネットワークを構築しています。フィリップスの幅広い経験と教育プログラムは、プロセスの効率性と有効性をさらに向上させることができます。
- 2D画像のマーキング
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2D画像のマーキング
タッチスクリーンのマーカーツールを使用して、2D画像の対象領域にマークを付けることができます。付けたマークはX線透視画像および参照画像にはっきりと表示され、画像に合わせてズーム、パンできます。分岐部や側枝、その他関連する詳細部分をマーキングする際に有用です。
タッチスクリーンのマーカーツールを使用して、2D画像の対象領域にマークを付けることができます。付けたマークはX線透視画像および参照画像にはっきりと表示され、画像に合わせてズーム、パンできます。分岐部や側枝、その他関連する詳細部分をマーキングする際に有用です。
タッチスクリーンのマーカーツールを使用して、2D画像の対象領域にマークを付けることができます。付けたマークはX線透視画像および参照画像にはっきりと表示され、画像に合わせてズーム、パンできます。分岐部や側枝、その他関連する詳細部分をマーキングする際に有用です。
- 1日あたりに治療できる患者数を1人増加
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1日あたりに治療できる患者数を1人増加
これは、St. Antonius HospitalのInterventional Vascular Departmentで、Azurionシステムの導入後に達成したラボ性能の多くの改善の1つに過ぎません。初めて行われたAzurionのラボ性能試験において、独立した第三者により優れた結果が実証されました。St. Antonius Hospitalでは、処置に要する時間が17%短縮されました[1]。
これは、St. Antonius HospitalのInterventional Vascular Departmentで、Azurionシステムの導入後に達成したラボ性能の多くの改善の1つに過ぎません。初めて行われたAzurionのラボ性能試験において、独立した第三者により優れた結果が実証されました。St. Antonius Hospitalでは、処置に要する時間が17%短縮されました[1]。
これは、St. Antonius HospitalのInterventional Vascular Departmentで、Azurionシステムの導入後に達成したラボ性能の多くの改善の1つに過ぎません。初めて行われたAzurionのラボ性能試験において、独立した第三者により優れた結果が実証されました。St. Antonius Hospitalでは、処置に要する時間が17%短縮されました[1]。
- 臨床ニーズに応えるClinical suite
- シームレスなユーザーインターフェイスにより意思決定を強化
- 冠動脈領域を更なる深みへ
- 表示レイアウト柔軟性を向上
- 1. 本結果は当該施設で得られたもので、その他の施設で同じ結果が得られるとは限りません。
- 2. IMV ServiceTrak 2018受賞のX線心血管撮影システム。
- 3. リモート接続されたシステムとリモート接続されていないシステムとの比較に基づきます。2018年のデータサンプルはAllura FDシステムおよびAzurionシステムのものです（n=9955）。
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