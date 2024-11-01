Azurion 5 C12
血管撮影装置
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12インチフラットディテクタを搭載したAzurion 5は、インターベンショナル心臓治療の可能性をさらに広げます。本製品は高性能なイメージガイドセラピーソリューションとして、複雑な心血管インターベンションにも対応。テーブルサイドから関連アプリケーションをシームレスに操作でき、一貫性のあるユーザーエクスペリエンスと優れたカテーテル室のパフォーマンス、そして質の高い患者ケアの実現に貢献します。
特長
- テーブルサイドで全ての操作が可能
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テーブルサイドで全ての操作が可能
検査・治療中に、テーブルサイドのタッチスクリーンから、Physiology・画像統合プラットフォーム「IntraSight」や、各種インターベンションツールの操作まで、あらゆるアプリケーションにシームレスにアクセスできます。
術者が、清潔状態を中断する回数を減らすことで、より安全な治療環境に貢献。手技のスムーズな進行をサポートし、治療の質の向上へとつなげます。
テーブルサイドで全ての操作が可能
検査・治療中に、テーブルサイドのタッチスクリーンから、Physiology・画像統合プラットフォーム「IntraSight」や、各種インターベンションツールの操作まで、あらゆるアプリケーションにシームレスにアクセスできます。
術者が、清潔状態を中断する回数を減らすことで、より安全な治療環境に貢献。手技のスムーズな進行をサポートし、治療の質の向上へとつなげます。
検査・治療中に、テーブルサイドのタッチスクリーンから、Physiology・画像統合プラットフォーム「IntraSight」や、各種インターベンションツールの操作まで、あらゆるアプリケーションにシームレスにアクセスできます。
術者が、清潔状態を中断する回数を減らすことで、より安全な治療環境に貢献。手技のスムーズな進行をサポートし、治療の質の向上へとつなげます。
- 冠動脈領域を高精細に描出
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冠動脈領域を高精細に描出
12インチのフラットディテクターにより、広い視野（FOV）で高精細な画像を取得できます。
大動脈弁や大動脈弓の大部分、さらには冠動脈全体まで描出することが可能です。
さらに、コンパクトな設計により幅広い撮影角度に対応し、多様な角度からの観察を可能にします。
冠動脈領域を高精細に描出
12インチのフラットディテクターにより、広い視野（FOV）で高精細な画像を取得できます。
大動脈弁や大動脈弓の大部分、さらには冠動脈全体まで描出することが可能です。
さらに、コンパクトな設計により幅広い撮影角度に対応し、多様な角度からの観察を可能にします。
12インチのフラットディテクターにより、広い視野（FOV）で高精細な画像を取得できます。
大動脈弁や大動脈弓の大部分、さらには冠動脈全体まで描出することが可能です。
さらに、コンパクトな設計により幅広い撮影角度に対応し、多様な角度からの観察を可能にします。
- 設定と操作の標準化
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設定と操作の標準化
ProcedureCardsにより、ルーチン検査から複合手技まで装置設定を容易に標準化できます。
予定された検査のRIS／HIS／CISコードに基づき、最適な設定を自動で呼び出します。
これにより、検査の標準化とワークフローの効率化に貢献します。
設定と操作の標準化
ProcedureCardsにより、ルーチン検査から複合手技まで装置設定を容易に標準化できます。
予定された検査のRIS／HIS／CISコードに基づき、最適な設定を自動で呼び出します。
これにより、検査の標準化とワークフローの効率化に貢献します。
ProcedureCardsにより、ルーチン検査から複合手技まで装置設定を容易に標準化できます。
予定された検査のRIS／HIS／CISコードに基づき、最適な設定を自動で呼び出します。
これにより、検査の標準化とワークフローの効率化に貢献します。
- 柔軟で効率的なワークフロー
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柔軟で効率的なワークフロー
処置時間の短縮を支援する設計により、操作室と検査室の複数のワークスポットで、チームメンバーが互いに干渉することなく同時に作業できます。透視中であっても、過去画像の確認、次症例の準備、他患者のレポート作成などを並行して行うことが可能です。
柔軟で効率的なワークフロー
処置時間の短縮を支援する設計により、操作室と検査室の複数のワークスポットで、チームメンバーが互いに干渉することなく同時に作業できます。透視中であっても、過去画像の確認、次症例の準備、他患者のレポート作成などを並行して行うことが可能です。
処置時間の短縮を支援する設計により、操作室と検査室の複数のワークスポットで、チームメンバーが互いに干渉することなく同時に作業できます。透視中であっても、過去画像の確認、次症例の準備、他患者のレポート作成などを並行して行うことが可能です。
- 日常業務をシンプルに
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日常業務をシンプルに
直感的でスピーディな操作性を実現。タッチスクリーンでは、ダーク背景上にアクティブなアプリケーションが強調表示され、必要な情報を一目で確認できます。標準化されたAzurionユーザーインターフェイスにより、スタッフ教育の効率化やラボ間での人員ローテーションも円滑に行えます。
日常業務をシンプルに
直感的でスピーディな操作性を実現。タッチスクリーンでは、ダーク背景上にアクティブなアプリケーションが強調表示され、必要な情報を一目で確認できます。標準化されたAzurionユーザーインターフェイスにより、スタッフ教育の効率化やラボ間での人員ローテーションも円滑に行えます。
直感的でスピーディな操作性を実現。タッチスクリーンでは、ダーク背景上にアクティブなアプリケーションが強調表示され、必要な情報を一目で確認できます。標準化されたAzurionユーザーインターフェイスにより、スタッフ教育の効率化やラボ間での人員ローテーションも円滑に行えます。
- 多様化する臨床ニーズに対応
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多様化する臨床ニーズに対応
高度化・多様化する臨床ニーズに対応するため、柔軟性の高いClinical Suiteを提供しています。 統合された技術とサービスにより、冠動脈、末梢血管、脳血管など幅広いインターベンションをサポートします。 また、ハイブリッド手術室ソリューションにも対応し、開胸手術と低侵襲治療を組み合わせた高度な医療環境の構築を支援します。
多様化する臨床ニーズに対応
高度化・多様化する臨床ニーズに対応するため、柔軟性の高いClinical Suiteを提供しています。 統合された技術とサービスにより、冠動脈、末梢血管、脳血管など幅広いインターベンションをサポートします。 また、ハイブリッド手術室ソリューションにも対応し、開胸手術と低侵襲治療を組み合わせた高度な医療環境の構築を支援します。
高度化・多様化する臨床ニーズに対応するため、柔軟性の高いClinical Suiteを提供しています。 統合された技術とサービスにより、冠動脈、末梢血管、脳血管など幅広いインターベンションをサポートします。 また、ハイブリッド手術室ソリューションにも対応し、開胸手術と低侵襲治療を組み合わせた高度な医療環境の構築を支援します。
- 効果的な線量管理
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効果的な線量管理
Azurion 5シリーズは、オプションでClarityIQを搭載可能です。フィリップスのX線画像処理技術により、幅広い臨床手技において高画質を維持しながら、あらゆる体格の患者様に対して超低線量レベルでの撮影を実現します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの向上、スタッフの安全性確保、コンプライアンス遵守を支援します。
効果的な線量管理
Azurion 5シリーズは、オプションでClarityIQを搭載可能です。フィリップスのX線画像処理技術により、幅広い臨床手技において高画質を維持しながら、あらゆる体格の患者様に対して超低線量レベルでの撮影を実現します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの向上、スタッフの安全性確保、コンプライアンス遵守を支援します。
Azurion 5シリーズは、オプションでClarityIQを搭載可能です。フィリップスのX線画像処理技術により、幅広い臨床手技において高画質を維持しながら、あらゆる体格の患者様に対して超低線量レベルでの撮影を実現します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの向上、スタッフの安全性確保、コンプライアンス遵守を支援します。
- 投資価値の最大化
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投資価値の最大化
フィリップスは、施設に最適なシステム提案、柔軟な保守プラン、そして世界7,000名以上のフィールドサービスエンジニアによるグローバルサポートネットワークを提供しています。豊富な経験と教育プログラムにより、業務プロセスの効率性と有効性のさらなる向上を支援します。
投資価値の最大化
フィリップスは、施設に最適なシステム提案、柔軟な保守プラン、そして世界7,000名以上のフィールドサービスエンジニアによるグローバルサポートネットワークを提供しています。豊富な経験と教育プログラムにより、業務プロセスの効率性と有効性のさらなる向上を支援します。
フィリップスは、施設に最適なシステム提案、柔軟な保守プラン、そして世界7,000名以上のフィールドサービスエンジニアによるグローバルサポートネットワークを提供しています。豊富な経験と教育プログラムにより、業務プロセスの効率性と有効性のさらなる向上を支援します。
- 日々の運用をサポート
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日々の運用をサポート
複雑化する医療環境において、システムの安定稼働は重要な課題です。フィリップスのリモートサービスは装置のパフォーマンスを継続的に監視し、検査に影響が及ぶ前に技術的課題へ対応します。
日々の運用をサポート
複雑化する医療環境において、システムの安定稼働は重要な課題です。フィリップスのリモートサービスは装置のパフォーマンスを継続的に監視し、検査に影響が及ぶ前に技術的課題へ対応します。
複雑化する医療環境において、システムの安定稼働は重要な課題です。フィリップスのリモートサービスは装置のパフォーマンスを継続的に監視し、検査に影響が及ぶ前に技術的課題へ対応します。
- テーブルサイドで全ての操作が可能
- 冠動脈領域を高精細に描出
- 設定と操作の標準化
- 柔軟で効率的なワークフロー
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