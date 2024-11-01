Azurion 7 M12

12インチのフラットディテクタを備えたAzurion 7シリーズを使用すると、インターベンショナル心血管撮影装置の進化を体感できます。業界をリードするこのImage-guided-therapyソリューションは、卓越した臨床性能とワークフローの技術革新を融合することで、優れた患者ケアの提供と経営効率の向上をサポートします。関連する全てのアプリケーションをテーブルサイドのタッチスクリーン1台でシームレスに制御することができ、清潔野内での処置中に、十分な情報を得た上で迅速に判断を下すことができます。

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