個別化医療の加速に伴い、患者へのアプローチは今後も大きく変化していくでしょう。医療従事者は、患者個々の遺伝子情報や環境要因を考慮することで、疾患の進行を予測・防止することができるようになります。

病理医はヘルスケアイノベーションに伴い、重要な役割を担っていくことになります。個別化医療においては、新しい分子病理検査に基づいて、特定疾患への傾向だけではなく、特定の治療薬の有効性の可能性も決定されます。このような環境下において、病理診断は今後ますます重要なファクターになります。