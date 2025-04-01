フィリップスシェーバーを定期的に洗浄しないと、シェービングヘッドの周りに毛くずが溜まることがあります。毛くずが溜まると、性能を低下させ、シェーバーヘッドの回転を妨げることがあります。

シェーバーのクリーニング方法の概要については、以下のビデオを参照してください（シェーバーモデルが異なっても、すべてのフィリップスシェーバーに同じ原理が適用されます。詳細については取扱説明書をご覧ください。印刷版の取扱説明書がない場合は、オンラインで入手できます）

ヒント：タップ／クリックしてビデオを開始した後、ビデオの下部にある歯車のアイコンをタップ／クリックして、お好みの言語の字幕を有効にします（必要な場合）。