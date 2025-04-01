フィリップスサポート
フィリップスシェーバーが動作しない
に公開 2025 年 8 月 11 日
フィリップスシェーバーが動作しない、充電されない、または電源が入らない場合は、以下のトラブルシューティング手順に従ってください。
表示された順序に従ってください。一部の手順は当たり前のことかもしれませんが、このプロセスは多くの一般的な問題を排除し、根本原因を絞り込むのに役立ちます。
-
フィリップスシェーバーを定期的に洗浄しないと、シェービングヘッドの周りに毛くずが溜まることがあります。毛くずが溜まると、性能を低下させ、シェーバーヘッドの回転を妨げることがあります。
シェーバーのクリーニング方法の概要については、以下のビデオを参照してください（シェーバーモデルが異なっても、すべてのフィリップスシェーバーに同じ原理が適用されます。詳細については取扱説明書をご覧ください。印刷版の取扱説明書がない場合は、オンラインで入手できます）
ヒント：タップ／クリックしてビデオを開始した後、ビデオの下部にある歯車のアイコンをタップ／クリックして、お好みの言語の字幕を有効にします（必要な場合）。
-
シェーバーの電源ボタンを押しても動作しない場合には、充電器に接続し、少なくとも 2 時間充電することをお勧めします。
充電のヒント
- シェーバーに USB 充電ケーブルが付属している場合は、適切なアダプターまたはその他の電源を使用していることを確認してください（詳細については取扱説明書を参照してください）。紙の取扱説明書をお持ちでない場合は、オンラインで取扱説明書をご利用いただけます。
- 製品付属の充電器または当社純正交換部品のみを使用してください。
- 別の電気製品を電源コンセントに接続して、コンセントが機能していることを確認します。
- 充電ケーブルとアダプターに損傷の兆候がないか確認します。必要に応じて、交換用の充電器をここで購入できます。
- 充電プラグがシェーバーに完全に挿入されていることを確認します。
注：フィリップスシェーバーの多くは、ウェットシェービングに使用できるため、電源コンセント接続時に電源が入らないようにする安全機構が内蔵されています。充電し、プラグをコンセントから抜いてから、シェーバーの電源を入れてください。
-
シェーバーを最近分解してクリーニングしたり、シェービングヘッドを交換した場合は、正しく組み立てられていることをよく確認してください。シェーバーがオンになっていても、シェーバーのシェービングユニット（シェーバーのシェービングヘッドを保持する部分）が開いているか取り外されている場合、シェービングヘッドが正しく組み立てられていないために、シェーバーの電源は入りません。
シェービングヘッドを正しく取り付ける方法については、取扱説明書を参照してください。紙の取扱説明書をお持ちでない場合は、オンラインで取扱説明書をご利用いただけます。
-
フィリップスシェーバーの多くには、バッグやスーツケースの中で誤ってスイッチが入るのを防ぐトラベルロック機能が内蔵されています。
シェーバーのハンドルに小さな南京錠のマークが表示されている場合、トラベルロックが有効になっています。電源を切るには、電源ボタンを 3 秒間押したままにします（注：デジタルディスプレイ搭載モデルでは、ハンドルの内蔵ディスプレイでトラベルロックを無効にします）。
-
上記の手順を試してもフィリップスシェーバーが動作しない場合は、フィリップスまでお問い合わせください。
