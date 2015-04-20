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ヘッドホン
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販売終了
SHE3800PK/00
タイプ
エクストラバス
小型でカラフルな SHE3800 は、ダイナミックな重低音の高性能スピーカーがインパクトのあるサウンドを提供します。ソフトなイヤーキャップと楕円形のサウンドチューブインサートで自然にフィットする、エルゴノミクスデザインを採用しています。
ピンク
3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。
小さく高性能な 8.6mm スピーカードライバーがクリアなサウンドを実現し、外出先でも高精度なサウンドが楽しめます。
人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。
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