製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • 単一製品画像
  • 製品詳細写真
  • 使用中の製品写真
  • 製品詳細写真
  • 単一製品画像
  • 製品詳細写真
  • 使用中の製品写真
  • 製品詳細写真

販売終了

インイヤー ヘッドフォン

SHE3800PK/00

タイプ

グリーン
グリーン
ディープターコイズ
ディープターコイズ
パープル
パープル
ピンク
ピンク
ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト
ルナーブルー
ルナーブルー
レッド
レッド

エクストラバス

小型でカラフルな SHE3800 は、ダイナミックな重低音の高性能スピーカーがインパクトのあるサウンドを提供します。ソフトなイヤーキャップと楕円形のサウンドチューブインサートで自然にフィットする、エルゴノミクスデザインを採用しています。

すべての特長を見る

楕円形のサウンドチューブを装備したコンパクトなイヤフォン

エクストラバス

  • ピンク

3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。

高性能 8.6mm ドライバーがクリアで正確なサウンドを実現

高性能 8.6mm ドライバーがクリアで正確なサウンドを実現

小さく高性能な 8.6mm スピーカードライバーがクリアなサウンドを実現し、外出先でも高精度なサウンドが楽しめます。

快適なフィット感を実現する人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ

人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内