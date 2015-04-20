エクストラバス

小型でカラフルな SHE3800 は、ダイナミックな重低音の高性能スピーカーがインパクトのあるサウンドを提供します。ソフトなイヤーキャップと楕円形のサウンドチューブインサートで自然にフィットする、エルゴノミクスデザインを採用しています。