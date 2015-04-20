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ヘッドホン
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インイヤー ヘッドフォン
販売終了
SHE3800GN/00
タイプ
エクストラバス
小型でカラフルな SHE3800 は、ダイナミックな重低音の高性能スピーカーがインパクトのあるサウンドを提供します。ソフトなイヤーキャップと楕円形のサウンドチューブインサートで自然にフィットする、エルゴノミクスデザインを採用しています。
グリーン
ヘッドフォンとケーブルとの接続部分を柔らかいゴム製リリーフで保護し、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。
3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。
超小型のインイヤー設計で耳にぴったりと快適にフィットし、周囲の雑音を遮断します。また、密閉型構造により低音のパフォーマンスが向上します。
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