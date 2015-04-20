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販売終了

インイヤー ヘッドフォン

SHE3800GN/00

タイプ

グリーン
グリーン
ディープターコイズ
ディープターコイズ
パープル
パープル
ピンク
ピンク
ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト
ルナーブルー
ルナーブルー
レッド
レッド

エクストラバス

小型でカラフルな SHE3800 は、ダイナミックな重低音の高性能スピーカーがインパクトのあるサウンドを提供します。ソフトなイヤーキャップと楕円形のサウンドチューブインサートで自然にフィットする、エルゴノミクスデザインを採用しています。

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楕円形のサウンドチューブを装備したコンパクトなイヤフォン

エクストラバス

  • グリーン

ケーブルリリーフの強化により耐久性と接続性を向上

ヘッドフォンとケーブルとの接続部分を柔らかいゴム製リリーフで保護し、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。

3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。

密閉型のインイヤー設計により低音を強化し、ノイズを遮断

密閉型のインイヤー設計により低音を強化し、ノイズを遮断

超小型のインイヤー設計で耳にぴったりと快適にフィットし、周囲の雑音を遮断します。また、密閉型構造により低音のパフォーマンスが向上します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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