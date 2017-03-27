販売終了
SHB5900WT/00
8mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
NFC
ヘッドホンを Bluetooth 搭載デバイスとペアリングすると、クリアで澄み切った音がワイヤレスで味わえます。
お持ちのスマートデバイスとヘッドホンを Bluetooth 経由でペアリングすると、音楽も通話もコードの絡まりに煩わされることなく、クリアで澄み切った音質を実感していただけます。トラック変更も電話応対もリモコンで操作できます。
滑り止め付きフラットケーブルで、コードが絡まるのを防ぎます。
3.5
5 中
2
レビュー
baccarac2
27/03/2017
日本
確認済みの購入者
ブルートゥースなのに音質が素晴らしい
ブルートゥースは通常のケーブルイヤホンに比べて音質が劣るものかと思っていましたが、ケーブルからの解放をもくろんで予算内で色々試し聞きしたところケーブルの有無に関係なく好みの素晴らしい音質だったこと、また非常に軽くコンパクトにまとまることから、こちらに決めました。 またサポートとやり取りさせていただきましたが、その対応が素晴らしかったことを特筆しておきます。 惜しいところは私の耳には付属のイヤーピース３種のどれもしっくりこず抜けがちなのと、もうわずか少しだけケーブルが長ければ振り向いたときなどもイヤーピースの抜けが減るかと思いました。
はい、この製品をお勧めします
これは SHB5900GN ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHB5900GN ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
Reviewerr7
25/07/2018
日本
確認済みの購入者
接続が悪いです
接続が悪く何回かに一度はペアリングが必要でした。安いBluetoothイヤホンは他にもあるので次はないです。
これは SHB5900BK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
これは SHB5900BK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
実際の値は異なる場合があります