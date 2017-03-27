販売終了
SHB5900GN/00
8mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
NFC
人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。
MusicChain™ を使うと、再生中のトラックを友人と簡単にシェアすることができます。Bluetooth® 技術により、ヘッドフォンに付いている MusicChain™ ボタンをクリックするだけで、他の MusicChain™ 対応ヘッドフォンとペアリングできます。
ヘッドホンを Bluetooth 搭載デバイスとペアリングすると、クリアで澄み切った音がワイヤレスで味わえます。
3.5
5 中
2
レビュー
baccarac2
27/03/2017
日本
確認済みの購入者
ブルートゥースなのに音質が素晴らしい
ブルートゥースは通常のケーブルイヤホンに比べて音質が劣るものかと思っていましたが、ケーブルからの解放をもくろんで予算内で色々試し聞きしたところケーブルの有無に関係なく好みの素晴らしい音質だったこと、また非常に軽くコンパクトにまとまることから、こちらに決めました。 またサポートとやり取りさせていただきましたが、その対応が素晴らしかったことを特筆しておきます。 惜しいところは私の耳には付属のイヤーピース３種のどれもしっくりこず抜けがちなのと、もうわずか少しだけケーブルが長ければ振り向いたときなどもイヤーピースの抜けが減るかと思いました。
はい、この製品をお勧めします
これは SHB5900GN ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHB5900GN ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
Reviewerr7
25/07/2018
日本
確認済みの購入者
接続が悪いです
接続が悪く何回かに一度はペアリングが必要でした。安いBluetoothイヤホンは他にもあるので次はないです。
これは SHB5900BK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
これは SHB5900BK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
実際の値は異なる場合があります