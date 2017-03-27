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販売終了

ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン

SHB5900BK/00

3.5

| (2) レビュー

どこででも深みのある低音を楽しめる

コンパクトな SHB5900 Bluetooth® イヤフォンは、強力なドライバーを搭載、ワイヤレスで最長 6 時間音楽を楽しめます。MusicChain 機能により、他の MusicChain 対応イヤフォンとペアリングすることで音楽を友人とシェアできます。

すべての特長を見る

ワイヤレスで最高のサウンドと極上のフィット感を実現

どこででも深みのある低音を楽しめる

  • 8mm ドライバー／クローズドバック

  • インイヤー

  • NFC

Bluetooth 4.1 HSP/HFP/A2DP/AVRCP をサポート

Bluetooth 4.1 HSP/HFP/A2DP/AVRCP をサポート

ヘッドホンを Bluetooth 搭載デバイスとペアリングすると、クリアで澄み切った音がワイヤレスで味わえます。

3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。

ワンタップの NFC 接続で簡単にペアリング

ワンタップの NFC 接続で簡単にペアリング

簡単な NFC ペアリングにより、インイヤー Bluetooth® ヘッドフォンを Bluetooth 対応デバイスにワンタッチで接続できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

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3.5

5 中

2

レビュー

4
3
1

27/03/2017

日本

日本

確認済みの購入者

ブルートゥースなのに音質が素晴らしい

ブルートゥースは通常のケーブルイヤホンに比べて音質が劣るものかと思っていましたが、ケーブルからの解放をもくろんで予算内で色々試し聞きしたところケーブルの有無に関係なく好みの素晴らしい音質だったこと、また非常に軽くコンパクトにまとまることから、こちらに決めました。 またサポートとやり取りさせていただきましたが、その対応が素晴らしかったことを特筆しておきます。 惜しいところは私の耳には付属のイヤーピース３種のどれもしっくりこず抜けがちなのと、もうわずか少しだけケーブルが長ければ振り向いたときなどもイヤーピースの抜けが減るかと思いました。

はい、この製品をお勧めします

これは SHB5900GN ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは SHB5900GN ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

25/07/2018

日本

日本

確認済みの購入者

接続が悪いです

接続が悪く何回かに一度はペアリングが必要でした。安いBluetoothイヤホンは他にもあるので次はないです。

これは SHB5900BK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

これは SHB5900BK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

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注釈

  1. 実際の値は異なる場合があります