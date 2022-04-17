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販売終了

Shaver series 9000ウェット＆ドライ電気シェーバー

S9711V/33

4.2

| (355) レビュー | 86% のがこの製品を推奨

かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この1台に。

シェーバー 9000 はフィリップスが誇るシェーバーです。独自の輪郭検知テクノロジーが顔のあらゆる輪郭をカバーし、ダブル V トラックシステムが深剃りに最適な位置にヒゲをガイドします。

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電動シェーバー 世界No.11 ブランド

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  • ダブル V トラック刃

  • 1 時間の充電で約 50 分間のコードレス使用

  • 洗顔ブラシ＆ヒゲスタイラー

  • スマートクリーンプロ

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4.2

5 中

355

レビュー

86%

のがこの製品を推奨

17/04/2022

日本

日本

確認済みの購入者

T字カミソリから初めての電動シェーバーへ

　最初の頃は使い勝手が分からずT字カミソリの感覚で使っていたためか一年ほどで調子が悪くなってしまったが、保証期間内ということで無料で新品に交換して頂いた。以下T字カミソリとの違いや注意点。 １．剃るというより削る感じでクルクル回す。 ２．シェービングユニットには向きを固定する突起があるので、本体から外して戻すときは突起をきちんと確認する。洗うだけなら外さない方が無難。 ３．ドライでもシェービングユニットは途中で洗った方が良い（オイリー肌は特に） ４．シェービングユニットを洗うときは分解せず、洗浄器のように本体を逆さにして ぬるま湯に浸して空回しさせた方が確実でパーツにも余計な負荷がかからない。 ５．どのみち洗うことにはなるのでドライに拘らずウェットで使った方が良い。 ６．洗浄器にセットする時は上記の洗浄をした上で水気をしっかり切っておかないと洗浄器の故障の原因になる。 　説明書にあることばかりなのだが一通り読んだつもりでも、うっかり読み飛ばして感覚で扱ってしまうとダメになってしまいやすいと思う。熟読した方が良い。

気に入った点

カミソリ負けが無く剃り心地も良い。

気に入らない点

扱いが多少デリケート。しかしヘッドの可動性を考えたら当然なので許容範囲内。

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9781/31 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2021-04-17

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9781/31 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2021-04-17

08/04/2022

日本

日本

確認済みの購入者

最高機種はやっぱり良い！

当時の最高機種ですから、電池残存量がパーセンテージ（数字）で表示されます。これを使う前もパナソニックで残存量がパーセンテージ（数字）で表示され、最高機種でした。電池の残存量はパーセンテージ（数字）に限る！

気に入った点

使った後ヒリヒリしにくい

気に入らない点

綺麗に剃ろうと思ったら、時間がかかる

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9732/33 ウェット＆ドライ電気シェーバー S9732/33, S9732A/33 に対するレビューです

使用日 2020-04-08

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9732/33 ウェット＆ドライ電気シェーバー S9732/33, S9732A/33 に対するレビューです

使用日 2020-04-08

28/03/2022

日本

日本

長いひげ、柔らかいくせひげが簡単に処理できる

長くなったひげ、寝たひげ、くせひげも、少ない往復で処理できることに驚きました。肌に痛みはなく優しい印象です。

気に入った点

少ない往復で処理できる

気に入らない点

充電コネクタの差込口が固い

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9551/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2022-02-28

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9551/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2022-02-28

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