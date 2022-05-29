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販売終了

Shaver series 9000ウェット＆ドライ電気シェーバー

S9151/26

4.2

| (557) レビュー | 89% のがこの製品を推奨

少ないストロークで思いどおりのシェービングを実現

輪郭検知テクノロジーで肌に密着。ワンストロークあたり最大20%多くのヒゲをカットするので、肌にやさしい深剃りを実現。密着で、深剃りの次元を変えるプレミアムモデル。

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電動シェーバー 世界No.11 ブランド

ワンストロークあたり最大 20% 多くのヒゲをカット*

少ないストロークで思いどおりのシェービングを実現

  • ダブル V トラック刃

  • 1 時間の充電で約 50 分間のコードレス使用

  • スマートクリック（着脱式）トリマー

  • スマートクリーンプラス

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4.2

5 中

557

レビュー

89%

のがこの製品を推奨

29/05/2022

日本

日本

確認済みの購入者

肌に優しいです

５０代男性です。３０年使ってきた両刃カミソリで肌荒れが気になり始め、9000シリーズに宗旨替えしましたが、肌荒れが収まりました。フィリップス製品は初めてで予備知識はなかったのですが、取扱い説明書によると、『上達には数週間を要する』との由、楽器のようで、面白いと思いました。今は使用開始１ヶ月で、技術上達が楽しく、時間を見つけては、朝夕、グルグルやって、両刃カミソリの深ゾリレベルに近づきつつあります。

気に入った点

肌に優しい。音が静か。テクニック上達を楽しめる。

気に入らない点

値段は安くはない(が妥当)

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2022-04-29

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2022-04-29

16/05/2022

日本

日本

確認済みの購入者

今までのシェーバーと違う

肌にフィットし、髭の根元からよく剃れる。とても使い心地がよい。充電時間も短くベスト。これに変えて良かったです。

気に入った点

気持ちよく剃れる

気に入らない点

替え刃を入手しにくい。

これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

17/04/2022

日本

日本

確認済みの購入者

肌に優しく、オプションのブラシも便利です。

従来、国内１社、海外他社１社の電気シェーバを使用してきました。 いずれも、剃れるのですが、肌が傷つきやすいので困っていました。 試しに、このシェーバーを購入して使用したところ、よく剃れるのに肌に優しくて非常に気に入っています。 オプションのブラシも洗顔時に非常に便利で、肌に優しく、しっかり洗顔できます。専用の洗顔器も他メーカー等から発売されているのですが、余分な場所を取らないので、洗面所や風呂場がゴチャゴチャしないので良いです。 この製品も既に使用して5年程度になるので、新しい9000シリーズの購入を考えていたのですが、オプションの洗顔ブラシが廃止されていることを知り、買い替えをあきらめ、この製品が壊れるまで使用するつもりです。

気に入った点

肌に優しいのに、しっかり剃れる。

気に入らない点

自動洗浄機が、壊れやすい。しかも、別売で購入できない。

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9151/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2020-04-16

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9151/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2020-04-16

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