検索文字列

  • 精確なトリミング＆簡単メンテナンス 精確なトリミング＆簡単メンテナンス 精確なトリミング＆簡単メンテナンス

    Beard Trimmer 5000 Series 毛くずを集めながらヒゲをスタイリング

    BT5780/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    精確なトリミング＆簡単メンテナンス

    精度の高い仕上がりを手軽に実現。自動研磨式トリマーと新しいヘアーコレクターで、日々のトリミングとお手入れを簡単かつシンプルに。さらにヒゲ密度感知システムが、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節します。

    さらに詳細をみる

    Beard Trimmer 5000 Series 毛くずを集めながらヒゲをスタイリング

    類似製品

    ヒゲトリマー をすべて表示

    精確なトリミング＆簡単メンテナンス

    手間なく、精密にヒゲをスタイリング

    • デュアルカットテクノロジー搭載のトリマー
    • 0.2 mm 、0.5mm、1mm刻みで長さ調節可能
    • 自動でパワーを調整するヒゲ密度感知システム
    • 飛び散るヒゲを少なくするヘアーコレクター
    • 最長 約100 分間使用可能。電池残量もランプでお知らせ
    オイル差し不要の自動研磨式ステンレススチール刃

    オイル差し不要の自動研磨式ステンレススチール刃

    トリマーの自動研磨式ステンレススチール刃は、定期的なオイル差しが不要。 自動で刃が研磨され、切れ味が持続。錆びにくいためお手入れも簡単です。／画像はイメージです。

    2つのコームを使用して40 段階のヒゲの長さ調節（0.4 mm〜20 mm）が可能

    2つのコームを使用して40 段階のヒゲの長さ調節（0.4 mm〜20 mm）が可能

    本体のズームロック長さ調整ホイールと2つのコームを使って40 段階の長さ調節が可能。 0.4 mmから20 mmの間でお好みの長さでヒゲを精密に整えることができます。／画像はイメージです。

    ヘアーコレクターでトリミング中のヒゲの飛び散りを少なく

    ヘアーコレクターでトリミング中のヒゲの飛び散りを少なく

    新しいヘアーコレクターは、本体に取り付けて使用することで、 トリミング中にカットしたヒゲの最大80％*を効率的にとらえるため、 トリミング中のヒゲの飛び散りを少なくします。 *76人のユーザーが参加した消費者テストの平均的な主観的尺度に基づく／画像はイメージです。

    ヒゲ密度感知システムがパワーを調節

    ヒゲ密度感知システムがパワーを調節

    毎秒125回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。 ヒゲの濃い箇所もなんなく剃り切る。／画像はイメージです。

    リフト＆トリミング機能で均一な長さにトリミング

    リフト＆トリミング機能で均一な長さにトリミング

    コームのリフト＆トリミング機能がヒゲを根元から引き上げて カットするため、均一なヒゲの長さに整えることができます。／画像はイメージです。

    防水仕様でシャワーやお風呂でも使えて、水洗いも可能

    防水仕様でシャワーやお風呂でも使えて、水洗いも可能

    製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使うことができます。 また、使用後は丸ごと水洗いも可能なので、お手入れも簡単です。

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    トリミング時の操作性と快適性を向上

    製品の握りやすさと扱いやすさが向上。完璧なスタイリングに欠かせない快適性と操作性を実現します。

    充電と収納に便利な充電スタンド

    充電と収納に便利な充電スタンド

    充電スタンドを使うことで、充電と収納を両立。使いたい時にすぐ使うことができます。

    約100 分間の使用時間と、クイックチャージ機能

    約100 分間の使用時間と、クイックチャージ機能

    満充電時には、約100 分間使用可能。 連続してパワフルにトリミングできます。 充電が切れた状態でも5分間充電をすることで、クイックチャージ機能により トリミング1回分を急速充電することができます。

    充電中は充電表示ランプが点灯してお知らせ

    充電中は充電表示ランプが点灯してお知らせ

    充電表示ランプでバッテリーの残量や充電中の状態を確認できるため、 いつでも次のトリミングに備えることができます。 また充電スタンドを使用すれば、使いたいときにすぐ使うことができます。 (USB充電アダプタは同梱されておりません。)

    技術仕様

    • アクセサリー

      利便性
      • ヘアーコレクター
      • クリーニングブラシ
      • USB Type-A（充電アダプターは付属されていません）
      • 充電スタンド
      携帯・収納
      ソフトポーチ

    • 電源

      使用時間
      100 分間
      充電
      • 1 時間
      • ５分間の急速充電モード付
      • USB-A 充電（5 V⎓ / ≥1 A）
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      バッテリーの状態
      充電表示ランプ
      ご使用時に
      コードレス

    • デザイン

      仕上げ
      ブラック
      ハンドル
      握りやすいグリップ

    • サービス

      本体保証
      最長 5 年***

    • 使いやすさ

      お手入れ
      オイル不要
      耐水性
      ウェット＆ドライ

    • 概要

      部位
      あごヒゲ
      ツールとアクセサリー
      6
      長さ調節
      0.4～20 mm
      長さ調整
      40
      解決方法
      トリミング
      技術
      ヒゲ密度感知

    • スタイリングツール

      トリミング刃
      自動研磨システム搭載のメタル刃

    • コーム

      あごヒゲ
      • ショート 0.4～10mm
      • ロング 10.4～20mm

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 購入後 90 日以内に Philips.com でご登録ください 
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。