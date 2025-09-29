ヘアーコレクターでトリミング中のヒゲの飛び散りを少なく

新しいヘアーコレクターは、本体に取り付けて使用することで、 トリミング中にカットしたヒゲの最大80％*を効率的にとらえるため、 トリミング中のヒゲの飛び散りを少なくします。 *76人のユーザーが参加した消費者テストの平均的な主観的尺度に基づく／画像はイメージです。