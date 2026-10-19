フィリップスサポート
フィリップスヌードルメーカーのお手入れ方法を教えてください。
フィリップスヌードルメーカーの正しいお手入れ方法については、以下をお読みください。
ヌードルメーカーのアクセサリーと取り外し可能な部品はすべて、洗剤で洗って流水ですすぐことができます。キッチンスポンジの研磨面や刺激性の強い洗剤（ペトロールやアセトンなどの研磨剤入りの液体）は、表面に傷が付きますので使用しないでください。
また、7000 シリーズ／Avance Collection の前面パネルを以外の全部品は食洗器で洗うことができます。必ず 60°C 未満のプログラムを選択してください。また、食洗器に入れる前に、生地の残りはできる限り取り除いてください。
ヒント：
- 洗浄前に、部品（特にキャップ）に付いた生地の残りを乾燥させます。
- 付属のクリーニングツールを使用して、生地の残りをキャップから押し出してから、流水または食洗機で洗浄します。
コントロールパネルと本体表面は、乾いた布で拭きます。本体を水に浸さないでください。
問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： HR2365/01.