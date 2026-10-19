フィリップスヌードルメーカーのお手入れ方法を教えてください。

ヌードルメーカーのアクセサリーと取り外し可能な部品はすべて、洗剤で洗って流水ですすぐことができます。キッチンスポンジの研磨面や刺激性の強い洗剤（ペトロールやアセトンなどの研磨剤入りの液体）は、表面に傷が付きますので使用しないでください。



また、7000 シリーズ／Avance Collection の前面パネルを以外の全部品は食洗器で洗うことができます。必ず 60°C 未満のプログラムを選択してください。また、食洗器に入れる前に、生地の残りはできる限り取り除いてください。



ヒント：

洗浄前に、部品（特にキャップ）に付いた生地の残りを乾燥させます。

付属のクリーニングツールを使用して、生地の残りをキャップから押し出してから、流水または食洗機で洗浄します。