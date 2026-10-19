フィリップスサポート
フィリップスヌードルメーカーでグルテンフリーの麺を作る方法を教えてください。
フィリップスヌードルメーカーでグルテンフリーの麺を作る場合のヒントとテクニックは以下をご覧ください。
ヌードルメーカーでグルテンフリーの麺を作る場合は、以下のいずれかの粉の使用をお勧めします。
注
- プレミックス粉
- レンズ豆粉
- えんどう豆粉
- ひよこ豆粉
- そば粉
- キヌア粉
- 栗粉
- 米粉
：ココナッツ粉とアーモンド粉の使用はお勧めしません。
グルテンフリーの粉では十分な弾力性が得られないため、グルテンフリーの麺は調理前に崩れやすい場合があります。
グルテンは、小麦などの穀物に含まれるタンパク質の混合物で、生地に弾力性を与え、生地を膨張させて形状を維持するのを助けます。また、多くの場合でき上がる麺にコシを与えます。
そのため、グルテンフリーの麺を作る際には、つなぎとしてキサンタンガム、グアーガム、または卵のような増粘剤を加えることをおすすめします。プレミックス粉にはつなぎが含まれている場合があるため、注意が必要です。
また、グルテンフリーの粉を使用する場合は、水は少なめにする必要があります。粉の種類によって異なりますが、通常より 10～20ml 少なくしてください。
レシピどおりに仕上げるためには、製麺用ケース内の生地がポロポロして砕けやすく見えることが重要です。生地の水分が多すぎたり（通常の粉を使用したときの生地のように見える状態）、少なすぎると（粉だけのように見える状態）、うまく仕上がりません。
レンズ豆／ひよこ豆の麺：
粉（レンズ豆／ひよこ豆）250g、キサンタン大さじ 1（お好みに応じて）、水 75ml
問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： HR2425/01, HR2435/01, HR2445/01. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›