フィリップスヌードルメーカーでグルテンフリーの麺を作る方法を教えてください。

グルテンフリーの粉では十分な弾力性が得られないため、グルテンフリーの麺は調理前に崩れやすい場合があります。



グルテンは、小麦などの穀物に含まれるタンパク質の混合物で、生地に弾力性を与え、生地を膨張させて形状を維持するのを助けます。また、多くの場合でき上がる麺にコシを与えます。



そのため、グルテンフリーの麺を作る際には、つなぎとしてキサンタンガム、グアーガム、または卵のような増粘剤を加えることをおすすめします。プレミックス粉にはつなぎが含まれている場合があるため、注意が必要です。



また、グルテンフリーの粉を使用する場合は、水は少なめにする必要があります。粉の種類によって異なりますが、通常より 10～20ml 少なくしてください。