ケア オーケストレーター

睡眠や呼吸のケアを必要とするすべての人々に寄り添い、1つのシステムで治療を総合的に管理するクラウドベースのソフトウェアです。フィリップスのヘルスケアに特化した”HealthSuite”デジタルプラットフォームにより、安心で快適な治療サポートを実現します。 （※対象機種：トリロジー 100 plus／200 plus、オキシジェンステーション5L、ドリームステーションシリーズ 上記以外の対応治療器は、ドキュメントのケア オーケストレーター添付文書をご確認ください。）

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