ドリームマッパー 治療状況の可視化とパーソナライズされたサポート スペックが近い製品を検索
ドリームマッパーは、外来受診と並行して患者さんご自身が積極的に治療に取り組めるよう、マスク装着率や治療時間などの情報を分かりやすく表示する無料のモバイルアプリケーションです。
特長
目標設定や充実したコンテンツ
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アラート機能や目標設定機能、睡眠医療専門医による解説動画など、患者さん一人ひとりに合わせたツールと情報を提供し、治療への理解を深め、モチベーションを維持する手助けをします。
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アラート機能や目標設定機能、睡眠医療専門医による解説動画など、患者さん一人ひとりに合わせたツールと情報を提供し、治療への理解を深め、モチベーションを維持する手助けをします。
アラート機能や目標設定機能、睡眠医療専門医による解説動画など、患者さん一人ひとりに合わせたツールと情報を提供し、治療への理解を深め、モチベーションを維持する手助けをします。
治療継続のサポート
治療継続のサポート
次回外来受診日の予定、治療機器のメンテナンスや消耗品交換時期など、治療継続に必要な大切なイベントを通知します。患者さんが治療を中断することなく、適切なケアを受けられるようサポートいたします。
治療継続のサポート
次回外来受診日の予定、治療機器のメンテナンスや消耗品交換時期など、治療継続に必要な大切なイベントを通知します。患者さんが治療を中断することなく、適切なケアを受けられるようサポートいたします。
次回外来受診日の予定、治療機器のメンテナンスや消耗品交換時期など、治療継続に必要な大切なイベントを通知します。患者さんが治療を中断することなく、適切なケアを受けられるようサポートいたします。
わかりやすい治療の推移
わかりやすい治療の推移
治療データ（AHI、治療時間、マスク装着率）を、分かりやすいグラフで表示します。レポートを作成することもでき、患者さんは日々の治療状況を簡単に把握できます。
わかりやすい治療の推移
治療データ（AHI、治療時間、マスク装着率）を、分かりやすいグラフで表示します。レポートを作成することもでき、患者さんは日々の治療状況を簡単に把握できます。
治療データ（AHI、治療時間、マスク装着率）を、分かりやすいグラフで表示します。レポートを作成することもでき、患者さんは日々の治療状況を簡単に把握できます。
目標設定や充実したコンテンツ 治療継続のサポート わかりやすい治療の推移
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本アプリケーションの対象OSにつきましては App Store またはGoogle Play のページをご確認ください
Show all documentation Show less documentation
Show all specifications Show less specifications
Show all related products Show less related products ¹William Hardy,RRT; Jeremy Powers, BS; Jeffrey G. Jasko,MS; Christy Stitt,MS;Gary Lotz,MBA;Mark S.Aloia, PhD: SleepMapper A mobile application and website to engage sleep apnea patients in PAP therapy and improve adherence to treatment: 2014 ²iOSデバイスのDreamStation 2および一部のAndroidデバイス（中国製を除く）でバックグラウンドでのBluetooth同期がサポートされています。
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