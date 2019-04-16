ケア オーケストレーター
呼吸装置治療支援プログラム
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睡眠や呼吸のケアを必要とするすべての人々に寄り添い、1つのシステムで治療を総合的に管理するクラウドベースのソフトウェアです。フィリップスのヘルスケアに特化した”HealthSuite”デジタルプラットフォームにより、安心で快適な治療サポートを実現します。
（※対象機種：トリロジー 100 plus／200 plus、オキシジェンステーション5L、ドリームステーションシリーズ 上記以外の対応治療器は、ドキュメントのケア オーケストレーター添付文書をご確認ください。）
特長
- 遠隔モニタリング機能
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遠隔モニタリング機能
CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります
遠隔モニタリング機能
CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります
CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります
- 医療従事者へのアラート機能
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医療従事者へのアラート機能
より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。
医療従事者へのアラート機能
より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。
より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。
- ケアチーム
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ケアチーム
異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します
ケアチーム
異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します
異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します
- レポート作成・処方変更機能
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レポート作成・処方変更機能
カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します
レポート作成・処方変更機能
カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します
カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します
- 遠隔モニタリング機能
- 医療従事者へのアラート機能
- ケアチーム
- レポート作成・処方変更機能
仕様
- Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
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Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
|OS
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|ソフトウェア
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|ブラウザ
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- Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
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Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
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