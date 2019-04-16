検索文字列

ケア　オーケストレーター

呼吸装置治療支援プログラム

スペックが近い製品を検索

睡眠や呼吸のケアを必要とするすべての人々に寄り添い、1つのシステムで治療を総合的に管理するクラウドベースのソフトウェアです。フィリップスのヘルスケアに特化した”HealthSuite”デジタルプラットフォームにより、安心で快適な治療サポートを実現します。 （※対象機種：トリロジー 100 plus／200 plus、オキシジェンステーション5L、ドリームステーションシリーズ　上記以外の対応治療器は、ドキュメントのケア　オーケストレーター添付文書をご確認ください。）

お問い合わせ
特長
遠隔モニタリング機能
遠隔モニタリング機能

遠隔モニタリング機能

CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります

遠隔モニタリング機能

遠隔モニタリング機能
CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります

遠隔モニタリング機能

CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります
詳細情報
遠隔モニタリング機能
遠隔モニタリング機能

遠隔モニタリング機能

CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります
医療従事者へのアラート機能
医療従事者へのアラート機能

医療従事者へのアラート機能

より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。

医療従事者へのアラート機能

医療従事者へのアラート機能
より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。

医療従事者へのアラート機能

より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。
詳細情報
医療従事者へのアラート機能
医療従事者へのアラート機能

医療従事者へのアラート機能

より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。
ケアチーム
ケアチーム

ケアチーム

異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します

ケアチーム

ケアチーム
異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します

ケアチーム

異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します
詳細情報
ケアチーム
ケアチーム

ケアチーム

異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します
レポート作成・処方変更機能
レポート作成・処方変更機能

レポート作成・処方変更機能

カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します

レポート作成・処方変更機能

レポート作成・処方変更機能
カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します

レポート作成・処方変更機能

カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します
詳細情報
レポート作成・処方変更機能
レポート作成・処方変更機能

レポート作成・処方変更機能

カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します
  • 遠隔モニタリング機能
  • 医療従事者へのアラート機能
  • ケアチーム
  • レポート作成・処方変更機能
全機能を見る
遠隔モニタリング機能
遠隔モニタリング機能

遠隔モニタリング機能

CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります

遠隔モニタリング機能

遠隔モニタリング機能
CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります

遠隔モニタリング機能

CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります
詳細情報
遠隔モニタリング機能
遠隔モニタリング機能

遠隔モニタリング機能

CPAP導入後の使用状況や、人工呼吸器導入後の呼吸状態・換気量などを遠隔でモニタリングすることができます。これにより患者さんの様子が確認できるため、より適切かつ迅速な医療介入に繋がります
医療従事者へのアラート機能
医療従事者へのアラート機能

医療従事者へのアラート機能

より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。

医療従事者へのアラート機能

医療従事者へのアラート機能
より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。

医療従事者へのアラート機能

より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。
詳細情報
医療従事者へのアラート機能
医療従事者へのアラート機能

医療従事者へのアラート機能

より注意が必要な患者さんにフォーカスしたアラート機能により、しきい値を逸脱した患者さんを優先順位別に表示します。次回の診療を待たずに問題点をスピーディーに把握し早期医療介入を可能にすることを目指します。
ケアチーム
ケアチーム

ケアチーム

異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します

ケアチーム

ケアチーム
異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します

ケアチーム

異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します
詳細情報
ケアチーム
ケアチーム

ケアチーム

異なる地域、異なる専門性、そしてさらに高度な知識や経験を持つ医師をケアチームでつなぎ、より安心で適した治療の提供を目指します
レポート作成・処方変更機能
レポート作成・処方変更機能

レポート作成・処方変更機能

カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します

レポート作成・処方変更機能

レポート作成・処方変更機能
カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します

レポート作成・処方変更機能

カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します
詳細情報
レポート作成・処方変更機能
レポート作成・処方変更機能

レポート作成・処方変更機能

カスタマイズレポートによるわかりやすい治療評価や処方変更が1つのソフトウェアで行えるため、患者さんの在院時間短縮に貢献します

ケア オーケストレーターの添付⽂書情報につきましては、独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器 総合機構の医薬品医療機器情報提供ホー ムページ（外部サイト）にてご確認ください

ドキュメント

ドキュメント

カタログ (1)

カタログ

カタログ (1)

カタログ

すべてのドキュメントを見る

カタログ (1)

カタログ

仕様

Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
OS
  • Windows／Mac 対応
ソフトウェア
  • Adobe Reader, データカードユーティリティ
ブラウザ
  • Google Chrome／Mozilla Firefox／Apple Safari／Microsoft Edge
Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
OS
  • Windows／Mac 対応
ソフトウェア
  • Adobe Reader, データカードユーティリティ
すべての仕様を見る
Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
Care Orchestratorは次のWebブラウザで機能します。
OS
  • Windows／Mac 対応
ソフトウェア
  • Adobe Reader, データカードユーティリティ
ブラウザ
  • Google Chrome／Mozilla Firefox／Apple Safari／Microsoft Edge

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。

あなたは医療従事者ですか？
はい いいえ

ご注意：

このホームページは、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。