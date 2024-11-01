ドリームウェア ネーザルマスク／ドリームウェア シリコンピローマスク／ドリームウェア フルフェイスマスク
人工呼吸器用マスク
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ドリームウェアマスクは、開放的なデザインで広い視界を実現し眼鏡の装着や就寝前の読書なども可能です。
また、3タイプのクッション（ネーザルタイプ、シリコンピロータイプ、フルフェイスタイプ）は同じ素材のフレームを使用しており、同じ装着感でマスクタイプを選択することができます。
特長
- さまざまな姿勢で寝る患者に最適です*
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さまざまな姿勢で寝る患者に最適です*
DreamWearは、10年近くにわたり、マスクプラットフォームにおいて継続的な革新を続けてきました。
DreamWearは、10年近くにわたり、マスクプラットフォームにおいて継続的な革新を続けてきました。
DreamWearは、10年近くにわたり、マスクプラットフォームにおいて継続的な革新を続けてきました。
- 頭上から空気を供給する機能を備えています
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頭上から空気を供給する機能を備えています
DreamWearは、チューブの接続部を頭上に配置し、視界に入らないようにしたい患者にとって最適です。
DreamWearは、チューブの接続部を頭上に配置し、視界に入らないようにしたい患者にとって最適です。
DreamWearは、チューブの接続部を頭上に配置し、視界に入らないようにしたい患者にとって最適です。
- 顔に何もつけていないかのような感覚が得られるよう設計されています
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顔に何もつけていないかのような感覚が得られるよう設計されています
DreamWearは、接触部分の赤み、鼻梁部分の不快感や炎症を防止します。DreamWearは、そのデザインと革新性が評価され、2つのレッド・ドット賞とiFデザイン賞を受賞しています。²
顔に何もつけていないかのような感覚が得られるよう設計されています
DreamWearは、接触部分の赤み、鼻梁部分の不快感や炎症を防止します。DreamWearは、そのデザインと革新性が評価され、2つのレッド・ドット賞とiFデザイン賞を受賞しています。²
顔に何もつけていないかのような感覚が得られるよう設計されています
DreamWearは、接触部分の赤み、鼻梁部分の不快感や炎症を防止します。DreamWearは、そのデザインと革新性が評価され、2つのレッド・ドット賞とiFデザイン賞を受賞しています。²
- さまざまな姿勢で寝る患者に最適です*
- 頭上から空気を供給する機能を備えています
- 顔に何もつけていないかのような感覚が得られるよう設計されています
仕様
- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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|販売名
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|製造販売承認番号
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|医療機器認証番号
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- 製品情報
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製品情報
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