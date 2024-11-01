効率的な帯域幅の使用による多数の同時ユーザーへの対応

IntelliVueスマートホッピングネットワークは、IntelliVueベッドサイドと患者が装着するモニタ用の共有無線インフラストラクチャであり、IntelliVueデバイスとIntelliVueインフォメーションセンタの間に双方向通信を提供します。802.11ネットワークおよびUHFテレメータシステムと共存し、最大1,024台のデバイスをサポートするように拡張できます。