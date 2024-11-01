クラウドモニタリングによる早期介入と 医療従事者の業務効率化を支援

トリロジー Evoシリーズでは、ケア オーケストレーター*に 接続することで、在宅人工呼吸での患者データを遠隔表示することが可能となるため、質の高い治療の提供につながります。ワイヤレス接続または USBポートを介してデータをダウンロードでき、各自のベストプラクティスに基づきルールと通知を作成できます。不要な往診を減らし、ケアを最も必要としている患者さんを優先することを目的としています。 （*トリロジー Evo O2を除く。）