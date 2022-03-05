24 時間の再生時間。パーティーは終わらない

もっとボリュームが欲しいですか？このスピーカーなら、いつまでも音楽を聴いていられます。フル充電されたスピーカーなら最大 24 時間再生できます。モバイルバッテリー機能を使用すれば、音楽を止めることなく、接続されたデバイスを充電することができます。