IP67 防塵／防水性能
大音響
内蔵マイクで通話可能
最長 24 時間の音楽再生
公園からキャンプ場まで、お気に入りの音楽をどこにでも持ち歩きましょう。70 mm のウーファー 2 基とツイーター 2 基で迫力に満ちたクリアなサウンドを実現。外観のデザインも秀逸です。もっとパンチの効いたサウンドが欲しければ、2 台のスピーカーをペアリングしてステレオ化し、パーティーとしゃれこみましょう。
もっとボリュームが欲しいですか？このスピーカーなら、いつまでも音楽を聴いていられます。フル充電されたスピーカーなら最大 24 時間再生できます。モバイルバッテリー機能を使用すれば、音楽を止めることなく、接続されたデバイスを充電することができます。
IP67 等級のスピーカーなので、山やビーチ、さらにプールまで、どこにでも設置できます。着脱式ストラップで持ち運びも簡単。Bluetooth 範囲は最大 20m もあるので、お好きなように配置できます。電話がスピーカーから多少離れていても OK です。
アワード
レビュー
IP67 等級のスピーカードライバーは防塵構造のほか、水深最大 1 m で最大 30 分間耐えられる防水性能も備えています