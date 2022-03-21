小型スピーカー。迫力のサウンド

公園からキャンプ場まで、お気に入りの音楽をどこにでも持ち歩きましょう。クリアなサウンドが自慢のこのポータブルスピーカーは、デュアルパッシブラジエーターにより迫力の重低音もお手のもの。もっとパンチの効いたサウンドが欲しければ、2 台のスピーカーをペアリングしてステレオ化し、パーティーとしゃれこみましょう。