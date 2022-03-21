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販売終了

ワイヤレススピーカー

TAS4807B/00

1 受賞

どこでも力強いサウンドを楽しめるコンパクトなスピーカー。

サーフィン、ランニング、ダンス、ボクシング... どんなに動いても、このツートンカラーのファンキーな防水スピーカーなら安心です。コンパクトなボディで力強いサウンドを実現、ランヤードストラップでどこにでも連れて行けます。

すべての特長を見る

どこでも力強いサウンドを楽しめるコンパクトなスピーカー。

  • IP67 防塵／防水性能

  • 迫力ある低音

  • 内蔵マイクで通話可能

  • 最長 12 時間の音楽再生

小型スピーカー。迫力のサウンド

小型スピーカー。迫力のサウンド

公園からキャンプ場まで、お気に入りの音楽をどこにでも持ち歩きましょう。クリアなサウンドが自慢のこのポータブルスピーカーは、デュアルパッシブラジエーターにより迫力の重低音もお手のもの。もっとパンチの効いたサウンドが欲しければ、2 台のスピーカーをペアリングしてステレオ化し、パーティーとしゃれこみましょう。

12 時間の再生時間。ずっと音楽と一緒

12 時間の再生時間。ずっと音楽と一緒

もっとボリュームが欲しいですか？このスピーカーなら、いつまでも音楽を聴いていられます。フル充電されたスピーカーなら最大 12 時間再生できます。ワークアウトのお供や、キャンプファイヤーを囲んだパーティーの盛り上げ役にぴったりです。

IP67 防塵および防水。全力で楽しもう*

IP67 防塵および防水。全力で楽しもう*

IP67 等級のスピーカーなので、山やビーチ、さらにプールまで、どこにでも設置できます。着脱式ストラップで持ち運びも簡単。Bluetooth 範囲は最大 20m もあるので、お好きなように配置できます。電話がスピーカーから多少離れていても OK です。

技術仕様

この製品に関するサポート

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アワード

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注釈

  1. IP67 等級のスピーカードライバーは防塵構造のほか、水深最大 1 m で最大 30 分間耐えられる防水性能も備えています