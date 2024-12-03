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販売終了

Fidelio完全ワイヤレスヘッドホン

T1WT/11

4.5

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

タイプ

ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト

音楽に特化。外出先でも卓越したサウンドを。

いつでもそばに音楽を。スケール感のあるきめ細やかなサウンドのプレミアム完全ワイヤレスヘッドホンが、リスナーを音楽の中心に引き入れます。フィリップスが誇るノイズキャンセリング機能とぴったり快適なフィット感で、どこにいても臨場感が保たれます。

すべての特長を見る

音楽に特化。外出先でも卓越したサウンドを。

  • Fidelio の自然なサウンド

  • ノイズキャンセリング Pro+

  • 風切り音を低減

  • プレミアムユニバーサルフィット

フィリップス Fidelio。豊かで自然なサウンド

フィリップス Fidelio。豊かで自然なサウンド

EDM、ロック、クラシック、ヒップホップを問わず、まるでスタジオにいるかのような臨場感で、オーディオファンも納得のヘッドホンです。バランスドアーマチュアドライバーにより、生き生きとした高音域や豊かで自然なボーカルを再生します。さらにダイナミックドライバーが深みのある精密な低音と楽器の分離感を提供します。

どこでも音楽に浸れる。ノイズキャンセリング Pro+

どこでも音楽に浸れる。ノイズキャンセリング Pro+

どこにいても、このワイヤレスヘッドホンが完璧なリスニング空間を演出。ハイブリッドノイズキャンセリングが、最新のハードウェアと高度なオーディオ処理によって不要な音をブロックします。ノイズを減衰する Comply フォームイヤーチップカバーは耳にしっかりと快適にフィットするので、優れた没入感に浸ることができます。

音楽を聴くためのデザイン。Fidelio のプレミアムデザイン

音楽を聴くためのデザイン。Fidelio のプレミアムデザイン

ユニークなスタイルを堪能してください。このイヤーピースを印象付ける、丸く金属光沢のあるディテールは純粋な Fidelio デザインです。曲面形状の金属製充電ケースは、エンボス加工された Muirhead レザートリムがソフトで優れた質感を与えています。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
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4.5

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

3
2
1

03/12/2024

日本

日本

さすがフィリップス

この価格で、このレベルの音の表現をしてくれるワイヤレスイヤホンは無いかと思うくらいに気に入ってます。（LDACのおかげかも） 低音よりも高音のコントラストがよく、アコースティックやヴォーカルなどは特に良いかと思います。 筐体は大きめですが、付属のコンプライのイヤーチップで問題なし。

気に入った点

音重視のコストパフォーマンスは最高。

気に入らない点

ケースが少し大きい

はい、この製品をお勧めします

これは Fidelio T1BK 完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです

使用日 2024-06-03

はい、この製品をお勧めします

これは Fidelio T1BK 完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです

使用日 2024-06-03

13/05/2022

日本

日本

確認済みの購入者

音質、マルチペアリングは良い

イヤホン本体、ケースとも質感は非常に良いです。 音質、マルチペアリングできるのもポイント高いです。 ただし、イヤホン本体が重いため長時間付けていると耳が結構痛くなります。 アプリも開発途上なのか日本語が変だし少々使いづらいです。

気に入った点

質感、音質、マルチペアリング

気に入らない点

装着感、アプリ

これは Fidelio T1BK 完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです

使用日 2022-04-13

これは Fidelio T1BK 完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです

使用日 2022-04-13

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