販売終了
Fidelio の自然なサウンド
ノイズキャンセリング Pro+
風切り音を低減
プレミアムユニバーサルフィット
EDM、ロック、クラシック、ヒップホップを問わず、まるでスタジオにいるかのような臨場感で、オーディオファンも納得のヘッドホンです。バランスドアーマチュアドライバーにより、生き生きとした高音域や豊かで自然なボーカルを再生します。さらにダイナミックドライバーが深みのある精密な低音と楽器の分離感を提供します。
どこにいても、このワイヤレスヘッドホンが完璧なリスニング空間を演出。ハイブリッドノイズキャンセリングが、最新のハードウェアと高度なオーディオ処理によって不要な音をブロックします。ノイズを減衰する Comply フォームイヤーチップカバーは耳にしっかりと快適にフィットするので、優れた没入感に浸ることができます。
イヤーバッドとケースをフル充電すれば、ポケットに1日以上の再生時間を携えて旅に出られます。また、イヤーバッドを耳から外すと音楽が一時停止するため、聴き逃す心配もありません。ケースはワイヤレスで充電できます。
4.5
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Oi178
03/12/2024
日本
さすがフィリップス
この価格で、このレベルの音の表現をしてくれるワイヤレスイヤホンは無いかと思うくらいに気に入ってます。（LDACのおかげかも） 低音よりも高音のコントラストがよく、アコースティックやヴォーカルなどは特に良いかと思います。 筐体は大きめですが、付属のコンプライのイヤーチップで問題なし。
気に入った点
音重視のコストパフォーマンスは最高。
気に入らない点
ケースが少し大きい
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio T1BK 完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです
使用日 2024-06-03
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio T1BK 完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです
使用日 2024-06-03
myzwtk
13/05/2022
日本
確認済みの購入者
音質、マルチペアリングは良い
イヤホン本体、ケースとも質感は非常に良いです。 音質、マルチペアリングできるのもポイント高いです。 ただし、イヤホン本体が重いため長時間付けていると耳が結構痛くなります。 アプリも開発途上なのか日本語が変だし少々使いづらいです。
気に入った点
質感、音質、マルチペアリング
気に入らない点
装着感、アプリ
これは Fidelio T1BK 完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです
使用日 2022-04-13
これは Fidelio T1BK 完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです
使用日 2022-04-13