直近まではPHILIPSの5000シリーズを使用しており、そのシェーバー自体も去年のモデルの物なので現状でも性能に充分満足しています。 しかし、今回9000シリーズを使うのを良い機会としてシェーバーとしての根本的なグレードの差は意識せず、無精髭を蓄えてから剃り比べをしてみました。 まず、片方の頬を今まで通り5000を使用して髭を剃ってから剃り終わり後の肌を触ると「しっかり髭が無くなったな」と感じます。 その後、もう片方の頬を9000を使って剃りましたが、剃っている時の髭の減り方が5000と比べて早い上に剃り終わった後の肌がとてもサラサラしていました。 しかし、結局は剃った後の肌を触ることによる手触りでしか違いが分からなかったので、実際に目で見て分かるように5000と9000それぞれの剃る前後の写真を撮ってみました。 自分でもよく見比べてみて分かりましたが、5000で剃った後は長い髭がしっかり刈り取られて毛穴から髭が僅かに見える程度まで剃れています。 一方、9000で剃った後は長い髭が無くなっているのはもちろん、毛穴から見える黒い点のような髭も明らかに減少していました。 今回の剃り比べはどちらのシェーバーも同じくらいの時間をかけて剃りましたが（気持ち程度に5000の方が長かったかも知れません）、シェーバーの差として明確だったのは9000の方が5000より素早く深剃りが出来るという事でした。 これは単に速さの問題ではなく、「髭剃り時間が減る」＝「肌に対する刺激の低減」ということでもあるので、剃り負けしやすい人や敏感肌を気にしてPHILIPSのシェーバーを使っているという人にもお勧めできる理由になります。 また、個人的な使用時の出来事ですが、初めて9000を使用して髭剃りをした際に5000を使用していた時の感覚のまま髭剃りをした結果、午前中に髭を剃ったにも関わらず夕方になってから頬や顎を触っても俗に言う夕方髭を感じませんでした。 そういった意味でも5000を使用していた時よりも快適感は9000の方が上であり、QOLを日常単位で良い物に出来ると肌で感じました。 購入を考えている方にとって少しでも参考になれば幸いです。