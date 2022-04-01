販売終了
SP9863/16
フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル
ナノプレシジョン刃による驚異の深剃りと、スキンコンフォートリングプラスによる肌へのやさしさを両立。フィリップス史上最高*¹の深剃りと、やさしさをぜひご体感ください。*¹当社製品（S9000シリーズ）との比較 【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です
ナノプレシジョン刃
高精度サスペンションシステム
トップスピンデジタルモーター
スキンコンフォートリングプラス
毎分最大 15 万回カットするナノプレシジョン刃で究極の深剃りを実現。72 枚の自動研磨式の刃は、ナノ粒子で硬化され、非常に頑丈で鋭い切れ味が長持ちします。／画像はイメージです
肌の上を驚くほどなめらかに滑るシェービングを体験してみませんか？メタルビーズコーティングが施されたスキンコンフォートリングプラスのリングが快適な滑りを実現します。／画像はイメージです
Qi規格対応、ワイヤレス充電パッド付属。使用後は置くだけで充電が可能。
4.4
5 中
469
レビュー
86%
のがこの製品を推奨
ムネオン
01/04/2022
日本
確認済みの購入者
髭が気持いい
気に入りました。髭がやさしく剃れ髭が沸き立ちます。 それにより髭が気持よく春の花のような気持になれます。 もっと剃りたい。もっと剃りたい
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver S9000 Prestige SP9860/14 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-03-01
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver S9000 Prestige SP9860/14 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-03-01
j-spirit
04/03/2022
日本
確認済みの購入者
フィリップスを使い続けています
5台目のフィリップス製シェーバーになります。 今までフィリップスを使用していたので特別に良い点はありませんが、今までの機種と違って見た目、質感が最高です！
気に入った点
デザイン、質感が良い
気に入らない点
特になし
これは Shaver S9000 Prestige SP9820/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-02-03
これは Shaver S9000 Prestige SP9820/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-02-03
nakadii
22/02/2022
日本
プロモーションの一部
初めてのロータリーシェーバーでした
使用頻度は2日に一度、１回３～４分程度。 電源を入れてのファーストインプレッションは作動音が静かすぎる！横にいた嫁が気にならないと言うほど静か。 バッテリー残量の表示も便利。今までは表示がなかったので、使用中にバッテリーが、切れる事もあり中途半端なヒゲで出勤…という事もあったので、それは回避されそう。 充電も置くだけ！これでスマホも充電できたら100点満点なのだが、さすがにそれは無理でしょうね（笑） 三週間程使用してもバッテリー残量が40%位なので、一度の充電で、ひと月いけそう。 剃り味も硬いひげを噛むことも無く満足いくものでした。ロータリー式の不安だった鼻の下もキレイにしっかり剃れていた。 ポーチにグルーミング一式入るので、出張される方にも便利なのでは？ 掃除も普段の使用であれば、簡単に水洗いもできるので、不精な自分でもちゃんとできてる、 今までのシェーバーの中で最高の出来なのではないでしょうか？
気に入った点
作動音が静かなのにしっかり剃れる！
気に入らない点
特にないが、スマホも充電できたら最高！
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver S9000 Prestige SP9871/15 ウェット＆ドライ電動シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-01-22
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver S9000 Prestige SP9871/15 ウェット＆ドライ電動シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-01-22
画像はイメージです
ドイツの理髪店 7 軒がそれぞれの顧客 108 人から得た合計 756 人分の評価