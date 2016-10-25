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販売終了

インイヤー ヘッドフォン

SHE3900PK/00

4.3

| (3) レビュー

タイプ

ゴールド
ゴールド
シルバー
シルバー
ピンク
ピンク
ブラック
ブラック
ルナーブルー
ルナーブルー

深みのある低音

プレミアムクラスのインイヤーヘッドフォンは、美しい低音、快適な装着感、ルックスのよさを備え、効果的なスピーカードライバーで、パワフルなサウンドを実現します。楕円形のサウンドチューブインサートに付属するイヤーキャップは 3 種類のサイズから選ぶことができ、耳にぴったりフィットして、深みのある低音を再現。メタルコーティングした巻き取り式ハウジングは、おしゃれなで洗練されたルックスです。

すべての特長を見る

楕円形のサウンドチューブでサウンドの質が向上

深みのある低音

  • ピンク

人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブが快適で最適なフィット感を提供

3 つのサイズから選べる柔らかいシリコン製イヤーキャップが耳にぴったりとフィット

3 つのサイズから選べる柔らかいシリコン製イヤーキャップが耳にぴったりとフィット

3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。

テクスチャードストレインリリーフが耐久性に優れたしっかりとしたグリップを提供

テクスチャードストレインリリーフで、ヘッドフォンケーブルとプラグをしっかりとフレキシブルに接続します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.3

5 中

3

レビュー

4
2
1

25/10/2016

日本

日本

コストパフォーマンスいい

値段の割に音がいいです デザインも良い おすすめです 子供に買いましたが子供も大満足です 女の子用に買いました

はい、この製品をお勧めします

これは SHE3900PK インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは SHE3900PK インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

24/10/2016

Australia

Australia

THE best headphones i have EVER had

Honestly these things are a godsend from the god of all things electronic, ive had mine for a year now and i promise they've gone through fire and back and still have the sound of an angel. The quality is absolutly amazing and i cant honestly reccommend a better set! IF these ever stop working im set on buying the exact same!!!!

はい、この製品をお勧めします

これは SHE3900BK In-Ear Headphones に対するレビューです

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04/03/2017

日本

日本

価格相当

980円で購入した。まともな音が出るのか心配したが値段以上に良かった。ただ、高音が出すぎてしゃりしゃりした音になっている。もう少し低音も出れば良かった。残念。

これは SHE3900GD インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

これは SHE3900GD インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

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