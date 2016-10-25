販売終了
SHE3900GD/00
深みのある低音
プレミアムクラスのインイヤーヘッドフォンは、美しい低音、快適な装着感、ルックスのよさを備え、効果的なスピーカードライバーで、パワフルなサウンドを実現します。楕円形のサウンドチューブインサートに付属するイヤーキャップは 3 種類のサイズから選ぶことができ、耳にぴったりフィットして、深みのある低音を再現。メタルコーティングした巻き取り式ハウジングは、おしゃれなで洗練されたルックスです。
ゴールド
高性能コンパクトスピーカーを搭載。耳にぴったりフィットし、重低音の効いた正確なサウンドを実現。理想的なサウンド体験をお楽しみいただけます。
4.3
5 中
3
レビュー
kobayashi
25/10/2016
日本
コストパフォーマンスいい
値段の割に音がいいです デザインも良い おすすめです 子供に買いましたが子供も大満足です 女の子用に買いました
はい、この製品をお勧めします
これは SHE3900PK インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE3900PK インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです
AuzzieAries
24/10/2016
Australia
THE best headphones i have EVER had
Honestly these things are a godsend from the god of all things electronic, ive had mine for a year now and i promise they've gone through fire and back and still have the sound of an angel. The quality is absolutly amazing and i cant honestly reccommend a better set! IF these ever stop working im set on buying the exact same!!!!
はい、この製品をお勧めします
これは SHE3900BK In-Ear Headphones に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE3900BK In-Ear Headphones に対するレビューです
シゲさん
04/03/2017
日本
価格相当
980円で購入した。まともな音が出るのか心配したが値段以上に良かった。ただ、高音が出すぎてしゃりしゃりした音になっている。もう少し低音も出れば良かった。残念。
これは SHE3900GD インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです
これは SHE3900GD インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです