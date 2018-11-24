ホワイト
ヘッドフォンとケーブルとの接続部分を柔らかいゴム製リリーフで保護し、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。
超小型のインイヤー設計で耳にぴったりと快適にフィットし、周囲の雑音を遮断します。また、密閉型構造により低音のパフォーマンスが向上します。
人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Sksk
24/11/2018
Singapore
Superb !!!!!!!!!!
Superb ear headphone in low price and Sound quality is very Nice and crystal clear. Performance and Design is Excellent!!!!!!!
はい、この製品をお勧めします
これは SHE3805BL In ear headphones with mic に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE3805BL In ear headphones with mic に対するレビューです