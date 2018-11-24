製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 使用中の製品写真
  • 製品詳細写真
  • プライマリ画像
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 使用中の製品写真
  • 製品詳細写真
  • プライマリ画像

販売終了

インイヤー ヘッドフォン／マイク付き

SHE3805BL/00

5

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

タイプ

ピンク
ピンク
ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト
ルナーブルー
ルナーブルー

エクストラバス

小型でカラフルな SHE3805 は、ダイナミックな重低音の高性能スピーカーがインパクトのあるサウンドを提供します。ソフトなイヤーキャップと楕円形のサウンドチューブインサートが自然にフィットする、エルゴノミクスデザインを採用。内蔵のマイクで音楽と通話を簡単に切り替えられます。

すべての特長を見る

楕円形のサウンドチューブを装備したコンパクトなヘッドセット

エクストラバス

  • ブルー

高性能 8.6mm ドライバーがクリアで正確なサウンドを実現

高性能 8.6mm ドライバーがクリアで正確なサウンドを実現

小さく高性能な 8.6mm スピーカードライバーがクリアなサウンドを実現し、外出先でも高精度なサウンドが楽しめます。

音楽と通話を簡単に切り替える内蔵マイク

音楽と通話を簡単に切り替える内蔵マイク

内蔵マイクで音楽と通話を簡単に切り替えられるため、いつでも最優先事項につながった状態でいられます。

ケーブルリリーフの強化により耐久性と接続性を向上

ヘッドフォンとケーブルとの接続部分を柔らかいゴム製リリーフで保護し、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

5.0

5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2
1

24/11/2018

Singapore

Singapore

Superb !!!!!!!!!!

Superb ear headphone in low price and Sound quality is very Nice and crystal clear. Performance and Design is Excellent!!!!!!!

はい、この製品をお勧めします

これは SHE3805BL In ear headphones with mic に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは SHE3805BL In ear headphones with mic に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内