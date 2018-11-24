ブルー
小さく高性能な 8.6mm スピーカードライバーがクリアなサウンドを実現し、外出先でも高精度なサウンドが楽しめます。
内蔵マイクで音楽と通話を簡単に切り替えられるため、いつでも最優先事項につながった状態でいられます。
ヘッドフォンとケーブルとの接続部分を柔らかいゴム製リリーフで保護し、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Sksk
24/11/2018
Singapore
Superb !!!!!!!!!!
Superb ear headphone in low price and Sound quality is very Nice and crystal clear. Performance and Design is Excellent!!!!!!!
はい、この製品をお勧めします
これは SHE3805BL In ear headphones with mic に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE3805BL In ear headphones with mic に対するレビューです