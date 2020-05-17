製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • プライマリ画像
  • プライマリ画像

販売終了

UpBeatBluetooth ヘッドホン

SHB3595WT/10

3

| (1) レビュー

タイプ

ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト

ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

コンパクトな SHB3595 Bluetooth® イヤホンは、ワイヤレスで最長 6 時間音楽を楽しめます。パワフルなサウンドをどこにでも持ち運べます。

すべての特長を見る

ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

  • 8.6mm ドライバー／クローズドバック

  • インイヤー

  • 6 時間の再生時間

楕円形のサウンドチューブインサートが周囲雑音を遮断

楕円形のサウンドチューブインサートが周囲雑音を遮断

楕円形のサウンドチューブインサートが周囲雑音を遮断する一方で、セミクローズド構造により低音のパフォーマンスが向上

Bluetooth 4.1 HSP/HFP/A2DP/AVRCP をサポート

Bluetooth 4.1 HSP/HFP/A2DP/AVRCP をサポート

ヘッドホンを Bluetooth 搭載デバイスとペアリングすると、クリアで澄み切った音がワイヤレスで味わえます。

快適なフィット感を実現する人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ

快適なフィット感を実現する人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ

人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

3.0

5 中

1

レビュー

5
4
2
1

17/05/2020

Singapore

Singapore

Lightweight and comfortable

Good fit with 3 different types of ear tips provided. However, the sound quality was not up to my expectations.

これは 3000 series SHB3595BK Bluetooth headphones に対するレビューです

これは 3000 series SHB3595BK Bluetooth headphones に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内