販売終了
SHB3595WT/10
8.6mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
6 時間の再生時間
楕円形のサウンドチューブインサートが周囲雑音を遮断する一方で、セミクローズド構造により低音のパフォーマンスが向上
ヘッドホンを Bluetooth 搭載デバイスとペアリングすると、クリアで澄み切った音がワイヤレスで味わえます。
人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。
3.0
5 中
1
レビュー
dreamer3
17/05/2020
Singapore
Lightweight and comfortable
Good fit with 3 different types of ear tips provided. However, the sound quality was not up to my expectations.
これは 3000 series SHB3595BK Bluetooth headphones に対するレビューです
これは 3000 series SHB3595BK Bluetooth headphones に対するレビューです