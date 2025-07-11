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    Shaver 1000 Series ウェット＆ドライ電動シェーバー

    S1881/00

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    手軽にきれいにシェービング

    朝のドライシェービングも、お気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービング・お風呂シェーブも可能で、USB充電対応の使い勝手のよい、スタイリッシュな回転式シェーバーです。

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    Shaver 1000 Series ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    手軽にきれいにシェービング

    • お風呂シェーブ・本体丸洗いOK
    • 3D フローティングヘッド
    • パワーカット刃
    • 強靭なステンレス鋼の刃
    27枚の自動研磨のパワーカット刃

    27枚の自動研磨のパワーカット刃

    毎分56,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ＆カットしながら、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです

    強靭な欧州製造のステンレス鋼の刃

    強靭な欧州製造のステンレス鋼の刃

    刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*を使用しています。オイル差し不要で、替刃交換は約2年に1回**です。*医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。**使用状況により異なります。

    シンクでもシャワー室でもウェット＆ドライシェービング

    シンクでもシャワー室でもウェット＆ドライシェービング

    手早くドライシェービングを行うことも、お気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービングを行うこともできます。風呂でのシェービングにも対応しています。

    洗練されたラインとフレッシュな美しさ

    洗練されたラインとフレッシュな美しさ

    洗練されたラインとフレッシュな美しさを備えたシェーバーのデザインは、現代のあらゆるライフスタイルにシームレスに溶け込みます。

    1 時間の充電で約 35 分間のコードレスでのシェービングが可能

    1 時間の充電で約 35 分間のコードレスでのシェービングが可能

    耐久性に優れたニッケル水素バッテリーは、1 時間の充電で約 35 分間シェービングできます。

    防水仕様なのでお手入れも簡単で風呂でも使用可能

    防水仕様なのでお手入れも簡単で風呂でも使用可能

    水洗いしたり、シャワーを浴びながら使えたりできます。IPX7 防止度は、水深 1 m で最長 30 分間耐えられることを示します。

    シェービングヘッドを清潔に保つ保護キャップ

    シェービングヘッドを清潔に保つ保護キャップ

    保管時や移動時にもシェービングヘッドを清潔、安全に保ちます。

    充電に便利な USB-A

    充電に便利な USB-A

    フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。アダプターが必要な場合は、対応する電源ユニットが www.philips.com/support で利用可能です。

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。

    バッテリーの状態が一目でわかる

    充電表示ランプが、バッテリー残量や充電中かどうかをお知らせします。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      • 保護キャップ
      • 充電ケーブル

    • 電源

      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      充電時間
      約 60 分間
      使用時間
      35 分間
      急速充電
      有、5 分間

    • デザイン

      ハンドル
      自立式シェーバー
      アジュールブルー

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃
      約 2 年ごとに SH30 と交換してください

    • シェービング性能

      肌に密着
      4方向可動ヘッド
      シェービングシステム
      • パワーカット刃
      • 自動研磨システム搭載の 27 枚刃
      • 56,000 回カット／分

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ウェット＆ドライ
      ウェット＆ドライシェービング
      ディスプレイ
      充電表示ランプ
      電源方式
      充電式
      防水
      • 防水仕様の IPX7
      • 防水加工

    • スキングライドテクノロジー

      肌にやさしい
      低アレルギー性サージカルステンレス刃

    製品の仕様

    同梱物

    • 保護キャップ
    • 充電ケーブル

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