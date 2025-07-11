同梱物
- 保護キャップ
- 充電ケーブル
S2882/00
手軽にきれいにシェービング
朝のドライシェービングも、お気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービング・お風呂シェーブも可能で、USB充電対応の使い勝手のよい、スタイリッシュな回転式シェーバーです。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
6方向可動の6Dフレックスヘッドで顔の輪郭に沿って滑らかにシェービング／画像はイメージです
毎分56,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ＆カットしながら、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです
手早くドライシェービングを行うことも、お気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービングを行うこともできます。風呂でのシェービングにも対応しています。
刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。 内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。 また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*を使用しています。 オイル差し不要で、替刃交換は約2年に1回**です。 *医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。 ※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 **使用状況により異なります。
耐久性に優れたニッケル水素バッテリーは、1 時間の充電で約 35 分間シェービングできます。
水洗いしたり、シャワーを浴びながら使えたりできます。IPX7 防止度は、水深 1 m で最長 30 分間耐えられることを示します。
保管時や移動時にもシェービングヘッドを清潔、安全に保ちます。
フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。アダプターが必要な場合は、対応する電源ユニットが www.philips.com/support で利用可能です。
洗練されたラインとフレッシュな美しさを備えたシェーバーのデザインは、現代のあらゆるライフスタイルにシームレスに溶け込みます。
ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。
充電表示ランプが、バッテリー残量や充電中かどうかをお知らせします。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
スキングライドテクノロジー
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