販売終了
かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。
輪郭検知テクノロジーが顔のあらゆる輪郭をカバーし、ダブル V トラックシステムが最適な位置にヒゲをガイドして深剃り。
ダブル V トラック刃
8 方向に可動する輪郭検知ヘッド
スマートクリック（着脱式）トリマー
脅威の深剃りを実現。ダブル V トラック刃は、ヒゲの一本一本を最適なカット位置にやさしくガイドします。平らに寝た、長さの異なるヒゲも逃しません。より少ないストロークで最大で深剃り 30％ アップを実現し、なめらかな肌に仕上げます。
8 方向に可動する輪郭検知ヘッドで顔や首のどんな凹凸にも超密着。ワンストロークあたり最大 20％ 多くのヒゲをカットし、最高になめらかな深剃りを実現します。
お好みに合わせて 3 段階のスピードに調整できます。センシティブ：肌の敏感な箇所を剃るのに最適なやさしい剃り心地 ノーマル：通常のシェービング最適 ハイスピード：ヒゲが密集している箇所や、素早いシェービングで時間を節約したい場合に最適
アワード
4.2
5 中
355
レビュー
86%
のがこの製品を推奨
sr-hiro
17/04/2022
日本
確認済みの購入者
T字カミソリから初めての電動シェーバーへ
最初の頃は使い勝手が分からずT字カミソリの感覚で使っていたためか一年ほどで調子が悪くなってしまったが、保証期間内ということで無料で新品に交換して頂いた。以下T字カミソリとの違いや注意点。 １．剃るというより削る感じでクルクル回す。 ２．シェービングユニットには向きを固定する突起があるので、本体から外して戻すときは突起をきちんと確認する。洗うだけなら外さない方が無難。 ３．ドライでもシェービングユニットは途中で洗った方が良い（オイリー肌は特に） ４．シェービングユニットを洗うときは分解せず、洗浄器のように本体を逆さにして ぬるま湯に浸して空回しさせた方が確実でパーツにも余計な負荷がかからない。 ５．どのみち洗うことにはなるのでドライに拘らずウェットで使った方が良い。 ６．洗浄器にセットする時は上記の洗浄をした上で水気をしっかり切っておかないと洗浄器の故障の原因になる。 説明書にあることばかりなのだが一通り読んだつもりでも、うっかり読み飛ばして感覚で扱ってしまうとダメになってしまいやすいと思う。熟読した方が良い。
気に入った点
カミソリ負けが無く剃り心地も良い。
気に入らない点
扱いが多少デリケート。しかしヘッドの可動性を考えたら当然なので許容範囲内。
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9781/31 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2021-04-17
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9781/31 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2021-04-17
最高機種使い
08/04/2022
日本
確認済みの購入者
最高機種はやっぱり良い！
当時の最高機種ですから、電池残存量がパーセンテージ（数字）で表示されます。これを使う前もパナソニックで残存量がパーセンテージ（数字）で表示され、最高機種でした。電池の残存量はパーセンテージ（数字）に限る！
気に入った点
使った後ヒリヒリしにくい
気に入らない点
綺麗に剃ろうと思ったら、時間がかかる
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9732/33 ウェット＆ドライ電気シェーバー S9732/33, S9732A/33 に対するレビューです
使用日 2020-04-08
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9732/33 ウェット＆ドライ電気シェーバー S9732/33, S9732A/33 に対するレビューです
使用日 2020-04-08
みゅうたあ
28/03/2022
日本
長いひげ、柔らかいくせひげが簡単に処理できる
長くなったひげ、寝たひげ、くせひげも、少ない往復で処理できることに驚きました。肌に痛みはなく優しい印象です。
気に入った点
少ない往復で処理できる
気に入らない点
充電コネクタの差込口が固い
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9551/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-02-28
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9551/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-02-28
画像はイメージです
センソタッチと比べて、最大 20% 多くのヒゲをキャッチ