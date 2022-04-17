最初の頃は使い勝手が分からずT字カミソリの感覚で使っていたためか一年ほどで調子が悪くなってしまったが、保証期間内ということで無料で新品に交換して頂いた。以下T字カミソリとの違いや注意点。 １．剃るというより削る感じでクルクル回す。 ２．シェービングユニットには向きを固定する突起があるので、本体から外して戻すときは突起をきちんと確認する。洗うだけなら外さない方が無難。 ３．ドライでもシェービングユニットは途中で洗った方が良い（オイリー肌は特に） ４．シェービングユニットを洗うときは分解せず、洗浄器のように本体を逆さにして ぬるま湯に浸して空回しさせた方が確実でパーツにも余計な負荷がかからない。 ５．どのみち洗うことにはなるのでドライに拘らずウェットで使った方が良い。 ６．洗浄器にセットする時は上記の洗浄をした上で水気をしっかり切っておかないと洗浄器の故障の原因になる。 説明書にあることばかりなのだが一通り読んだつもりでも、うっかり読み飛ばして感覚で扱ってしまうとダメになってしまいやすいと思う。熟読した方が良い。